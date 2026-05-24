Agnieszka Chylińska 23 maja obchodziła 50. urodziny. Z tej okazji w Atlas Arenie w Łodzi odbył się koncert, który poprowadził Marcin Prokop. Gwiazdy takie jak m.in. Michał Bajor, Ewa Bem czy Majka Jeżowska pojawiły się na scenie, świętując ten niepowtarzalny dzień. Artystka mogła liczyć na wyjątkową oprawę wydarzenia. W pewnym momencie do akcji wkroczył brat jubilatki.

Agnieszka Chylińska zaskoczona przez własnego brata. To zrobił na jej koncercie

Podczas koncertu Chylińska mogła liczyć na wiele niespodzianek. Jedną z nich był udział jej brata, który w pewnym momencie usiadł za perkusją. - Przeleciałem przez Atlantyk, wczoraj w nocy wyleciałem, dzisiaj rano jestem. Żeby zagrać tej pani jeden kawałek, mojej siostrze kochanej! - powiedział ze sceny Warzyn Chyliński, czym wywołał burzę oklasków. - Kocham moją siostrę, ja chciałem to zrobić i jestem wzruszony bardzo, ale nie będę płakał - podkreślił, a następnie uścisnął piosenkarkę, która nie kryła poruszenia sytuacją. W jej oczach pojawiły się łzy.

- To jest ten moment, gdy Agnieszce odbiera głos. Nie zdarza się to często - komentował Prokop. - Widziałem twoją reakcję, gdy obejrzałaś się do tyłu i zobaczyłaś Oskara [perkusistę] i tego drugiego faceta. Pojawił się przebłysk "kim on jest". Co poczułaś w tym momencie? - zapytał. - Znam ten drive. Jak mieszkaliśmy jeszcze w jednym pokoju, to cały czas grał na bębnach. Ja drive mojego brata bardzo dobrze znam - stwierdziła. Przyznała, że to brat zaraził ją miłością do ciężkiego brzmienia. - Bardzo chciałam mu zaimponować. Bardzo chciałam, żeby on mnie zaakceptował. Myślę, że wzięłam się za to śpiewanie po to, żeby on był ze mnie dumny - mówiła ze sceny Chylińska.

Agnieszka Chylińska zaskoczona przez znanego sportowca. To jej podarował

Podczas koncertu na telebimie pojawił się sam Adam Małysz, co zszokowało jubilatkę. - Agnieszko droga Chylińska. Jestem twoim wielkim fanem i chciałbym z okazji twoich urodzin złożyć ci najserdeczniejsze życzenia - zaczął sportowiec, który miał dla piosenkarki prezent. - Chciałbym przekazać ci te narty z mojej kolekcji. Mam nadzieję, że będą ci służyć, oczywiście w cudzysłowie. Może gdzieś na ścianie, może gdzieś w biurze i będą przypominać, że warto oddawać dwa dobre skoki. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci tego co najlepsze - powiedział skoczek narciarski. - Dlaczego dał mi stare narty? Nie mógł nowych? - zażartowała Chylińska.