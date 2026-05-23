Trwa Polsat Hit Festiwal 2026. W sobotę, 23 maja, możemy oglądać występy z drugiego dnia festiwalu, które odbywają się pod hasłem "Gdzie się podziały tamte prywatki?". Na sopockiej scenie jako pierwsi wystąpili członkowie grupy Ich Troje, którzy zaprezentowali swoje największe hity sprzed lat. Okazuje się jednak, że występ Michała Wiśniewskiego nie wszystkim się spodobał. Na wokalistę spadły gromy w internecie.

Michał Wiśniewski na Polsat Hit Festiwal. Niebywałe, jak go ocenili widzowie

Występ Ich Troje wywołał ogromne emocje, zwłaszcza w sieci. Okazuje się, że tuż po tym, jak Michał Wiśniewski wraz z ekipą zaśpiewał na scenie, posypały się komentarze, które były dalekie od przychylnych. Widzowie zarzucili artyście słabą formę wokalną i stwierdzili, że byłoby lepiej, gdyby... śpiewał z playbacku.

"Wiśnia, co z tobą dzisiaj", "Tragedia", "Gdzie to stare Ich Troje?", "Chyba wolę playback", "Położył ten występ", "Szału nie ma, niestety", "Zawsze tak źle śpiewał?", "Chyba zapomniał, jak się śpiewa na żywo" - pisali rozczarowani widzowie. Nie da się ukryć, że nie docenili starań Wiśniewskiego, który w pewnym momencie ruszył w stronę publiczności. Z kolei zgromadzeni w Operze Leśnej widzowie chętnie śpiewali wraz z zespołem znane utwory.

Szok, co Wiśniewski powiedział na scenie

Michał Wiśniewski chętnie wchodzi w interakcję ze zgromadzoną na jego koncertach publicznością. Przypomnijmy, że podczas jednego z występów ujawnił, że rozstał się ze swoją piątą żoną, Polą Wiśniewską, o czym ona sama jeszcze wtedy nie wiedziała, a prawdę poznała dzięki informacjom od fanów obecnych na koncercie. Jedna z fanek napisała wtedy do niej: "Dlaczego zostawiłaś Michała? Skarżył się na koncercie". Pola Wiśniewska była tym wyraźnie zaskoczona. "To ciekawe. Publiczne opowiadanie o takich sprawach obcym ludziom to wybór mojego męża i nie ma to związku ze mną. Ludzie robią takie rzeczy z różnych powodów. Jedni lubią stawiać się w roli ofiary, inni nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje decyzje, a jeszcze inni po prostu szukają winnych wokół siebie. Dlaczego on to robi? Nie wiem. Jego proszę zapytać" - odpisała. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Z kolei 15 maja podczas występu na Juwenaliach Krakowskich Wiśniewski zabrał głos w sprawie... szóstej żony. - À propos d**y. Jeśli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w d**ę, okej? - powiedział.