Od 22 do 24 maja w Operze Leśnej w Sopocie odbywa się Polsat Hit Festiwal. Na tę okazję nad morze zjechały dziesiątki polskich gwiazd, które wystąpiły lub dopiero wystąpią na scenie przed liczną publiką. Artyści zaprezentowali się przy tym w wyjątkowych kreacjach na ściance przed koncertem.

Wśród obecnych na festiwalu znaleźli się m.in. Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz, którzy prowadzą całe wydarzenie. Na początku koncertu drugiego dnia zaprezentowali się w dopasowanych, czarnych strojach. Prezenter pokazał się w skórzanej kurtce, którą zestawił z białą koszulą, krawatem i czarnymi okularami, podczas gdy jego towarzyszka zachwyciła w kreacji z odsłoniętym brzuchem i cekinową spódnicą. Na błyszczące wydanie postawił tego wieczoru również Michał Wiśniewski, który wystąpił w Sopocie wraz z Ich Troje. Artysta pojawił się w białym mundurze ze srebrnymi, efektownymi wstawkami.

Na całkiem inne wydanie zdecydowała się za to Julia Wieniawa. Młoda aktorka i piosenkarka pojawiła się na koncercie w długiej, czarnej sukni z białymi detalami oraz srebrnej biżuterii. Na elegancką suknię postawiła również Karolina Skiba, która przybyła do Sopotu wraz z mężem - Krzysztofem Skibą. Żona muzyka zachwyciła w czerwonej kreacji, którą zestawiła z kolorową biżuterią i czarną torebką. Skiba z drugiej strony pokazał się w typowym dla siebie stroju - czarnej marynarce, spodniach i t-shircie.

Prócz kreacji gwiazd, widzowie przede wszystkim oglądają festiwal dla muzycznych występów artystów. Pierwszego dnia imprezy ich uwagę skradła Edyta Górniak, która zaśpiewała podczas koncertu ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. W różowej, eleganckiej sukni zaprezentowała przed publiką utwór "My cyganie". Jak się okazało, jej wykonanie bardzo spodobało się internautom. "Najlepszy wokal w Polsce", "Niesamowity występ! Żaden artysta tego wieczoru nie otrzymał takich owacji jak Edyta! Wspaniała artystka pod każdym względem!", "Edyta, coś ty zrobiła! Wróć do koncertów... Publiczność cię tak kocha..." - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.