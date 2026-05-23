79. Festiwal Filmowy w Cannes rozpoczął się 12 maja i trwał aż do soboty 23 maja. Ostatniego dnia wydarzenia w Grand Theatre Lumiere odbyła się uroczysta gala zamknięcia kolejnej edycji festiwalu. Podobnie jak pierwszego dnia na czerwonym dywanie pojawiły się dziesiątki gwiazd, prezentując się w zachwycających kreacjach.

Gala zamknięcia festiwalu w Cannes. Kreacje gwiazd powalają na kolana

W gali zamknięcia wzięła udział m.in. Tilda Swinton, prezentując się przed fotoreporterami w czerwonej sukni z długim rękawem i nietypowym kroju. Aktorka uzupełniła stylizację dopasowanymi kolorystycznie butami oraz subtelną, lecz widoczną biżuterią. Na bardziej klasyczną opcję postawiła za to Zoe Saldaña. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w biało-czarnej kreacji od Chanel z kwiatowymi, kolorowymi wstawkami. Na jej nogach mogliśmy zobaczyć czarne sandałki na obcasie. Na więcej błysku zdecydowała się za to Eva Longoria, przybywając na wydarzenie w złoto-srebrnej sukni. W oczy rzucała się także diamentowa biżuteria aktorki oraz złote sandałki na platformie.

W błyszczącej sukni, lecz w bardziej wyważonym kolorze zaprezentowała się też Geena Davis. Jej bordowa stylizacja w cekiny od Pamelli Roland mocno wyróżniała się na czerwonym dywanie. Fanów zachwyciła również Penelope Cruz, pokazując się na gali w czarno-białej kreacji Georgesa Chakry. Aktorka zestawiał ją jedynie z obszernymi, diamentowymi kolczykami. W zielono-błękitnej stylizacji domu mody Balenciaga zaprezentowała się za to Demi Moore. Ciekawym i dość nietypowym elementem okazały się przy tym białe, skórzane rękawiczki na dłoniach gwiazdy.

Nie tylko zagraniczne gwiazdy zachwycają w Cannes. Tak pokazała się polska influencerka

Przypomnijmy, że na festiwalu w Cannes pojawiła się w tym roku również polska influencerka Karolina Mrozicka, która zachwyciła w kreacji Roberta Czerwika. Projektant stworzył dla celebrytki wyjątkową suknię, która powstała z tkanin z odzysku. "To suknia o apokaliptycznej miłości. O pięknie, które trwa mimo końca świata. O romantyzmie, który nie chce umrzeć nawet wtedy, gdy wszystko wokół nosi już ślady rozpadu" - komentował Czerwik.