Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwalu zakończył się wyjątkowym koncertem, który poświęcony był Krzysztofowi Krawczykowi. Gwiazdy miały okazję zaśpiewać największe hity cenionego wokalisty. Jedną z występujących tego wieczoru była Edyta Górniak. Piosenkarka nie ukrywała, jak bardzo ceniła Krawczyka. Diwa zachwyciła publiczność swoją interpretacją popularnego utworu.

Edyta Górniak: Pewne historie są zapisane, zanim nawet myślimy, że to jest nasza zasługa

Edyta Górniak zachwyciła w Sopocie. Porwała publiczność podczas Polsat Hit Festiwalu

Edyta Górniak pojawiła się na scenie Polsat Hit Festiwalu w długiej, różowej sukni. Podczas koncertu ku pamięci Krawczyka zaśpiewała utwór "My cyganie", czym porwała do tańca publikę w Sopocie. Jak się okazuje, widzowie przed telewizorami również byli zachwyceni wykonaniem artystki, czemu wyraz dali w sieci.

W mediach społecznościowych Polsatu pojawiło się wiele komentarzy dotyczących występu Edyty Górniak. "Najlepszy wokal w Polsce", "Jest pani najpiękniejszym polskim głosem!", "Niesamowity występ! Żaden artysta tego wieczoru nie otrzymał takich owacji jak Edyta! Wspaniała artystka pod każdym względem!", "Wielka artystka, mistrzyni interpretacji, światowy wokal. Pan Krzysztof był w tym momencie na scenie, to było czuć. Sopot rzucony na kolana, brawo gratulacje", "Edyta, coś ty zrobiła! Wróć do koncertów... Publiczność cię tak kocha..." - czytamy pod nagraniem z występu artystki.

Emocje po koncercie ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Poszło o nieobecność jego syna

Koncert z okazji rocznicy śmierci Krzysztofa Krawczyka był przepełniony emocjami i chwilami zadumy. Usłyszeliśmy największe hity w interpretacji licznych gwiazd. Widzom nie umknął fakt, że na wydarzeniu nie pojawił się Krzysztof Igor Krawczyk. To wzbudziło spore kontrowersje, a internauci dopytywali, dlaczego jedyny syn artysty nie zjawił się na dedykowanym koncercie.

"A gdzie miejsce dla jego syna?", "Wśród najbliższych Krzysztofa Krawczyka nie ma syna? Dlaczego?" - pisali z oburzeniem. Na wydarzeniu zaś zjawiła się wdowa po muzyku - Ewa Krawczyk. W rozmowie z Plejadą podkreśliła, że jest niezwykle poruszona wydarzeniem. - Jestem szczęśliwa, jestem dumna. Serce mi się raduje, po prostu pękam z dumy - przyznała.