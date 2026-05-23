Lewandowscy znaleźli się na scenie razem z Bud Bunnym! Trenowanie bachaty w końcu się opłaciło

Robert Lewandowski powoli zamyka jeden z najważniejszych rozdziałów swojej piłkarskiej kariery. Kapitan reprezentacji Polski już wcześniej poinformował o odejściu z Barcelony, a kibice mieli okazję pożegnać go na Camp Nou. Zanim jednak piłkarz rozegra ostatni mecz w barwach katalońskiego klubu, postanowił złapać oddech i spędzić wieczór w zupełnie innym klimacie. Razem z Anną Lewandowską wybrał się na koncert Bad Bunny'ego, który właśnie rozpoczął europejską część trasy "Debi Tirar Mas Fotos World Tour". Para pokazała w sieci, jak bawiła się na wydarzeniu.

Robert Lewandowski odpoczywa przed ostatnim meczem. Anna pokazała kulisy wyjątkowego wieczoru

Na wydarzeniu nie zabrakło również innych znanych twarzy. Wśród gości pojawili się Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojciech Szczęsny, którzy wspólnie z Lewandowskimi bawili się pod sceną. Anna Lewandowska chętnie relacjonowała cały wieczór w mediach społecznościowych. Na opublikowanych nagraniach i zdjęciach widać, że atmosfera koncertu wyjątkowo przypadła jej do gustu. Fani mogli zobaczyć nie tylko kulisy imprezy, ale także stylizacje całej grupy. Anna postawiła na jeansową mini, czerwoną koszulkę i wysokie brązowe kozaki, natomiast Robert wybrał bardziej casualowy zestaw z jeansowymi szortami i koszulą.

Cała grupa oglądała koncert ze specjalnej strefy La Casita, a ich obecność została pokazana również na telebimach stadionu. Anna Lewandowska nie kryła zachwytu wydarzeniem i podsumowała wieczór krótkim wpisem w sieci. "Ten koncert był absolutnie szalony, najlepszy w historii" - napisała. Internauci szybko zwrócili uwagę, że był to dla Lewandowskiego jeden z ostatnich spokojniejszych momentów przed symbolicznym pożegnaniem z Barceloną.

Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. Tak się pożegnał

16 maja Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z FC Barceloną, kończąc jeden z najważniejszych etapów swojej kariery. Polski sportowiec podzielił się decyzją w emocjonalnym wpisie na Instagramie, podsumowując cztery lata spędzone w Katalonii. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, aby iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja jest ukończona. Cztery sezony, trzy mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, którą otrzymałem od fanów od moich pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi" - czytamy w części oświadczenia. Więcej przeczytacie TUTAJ.