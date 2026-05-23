Roksana Węgiel oburzona po sytuacji w Sopocie. 'Współczuję żonie'

Pierwszy dzień Polsat Hit Festiwal 2026 upłynął pod znakiem wielkich muzycznych emocji i spektakularnych występów. Wśród artystów, którzy wzbudzili największe zainteresowanie publiczności, znalazła się Roksana Węgiel. Wokalistka pojawiła się na scenie Opery Leśnej w kilku efektownych stylizacjach i wykonała między innymi utwór "Błękit". Fani mogli zobaczyć ją także podczas jubileuszowego koncertu u boku Grzegorza Skawińskiego. Jej występ szybko został okrzyknięty jednym z najmocniejszych momentów wieczoru. Ku zaskoczeniu wszystkich, później doszło do nietypowej sytuacji, która zgorszyła Roksanę.

Roksana Węgiel nie kryła oburzenia. To usłyszała od mężczyzny na Polsat Hit Festiwalu

Po zakończeniu koncertu doszło jednak do sytuacji, która wyraźnie zirytowała młodą piosenkarkę. Roksana Węgiel została zaczepiona przez obcego mężczyznę, który postanowił publicznie wyznać jej uczucia. Problem w tym, że - jak sam przyznał - jest żonaty. Cała sytuacja nie spodobała się wokalistce, która postanowiła odnieść się do sprawy w rozmowie z mediami. "Wiadomo, mam męża, ale jak widać, to nie jest przeszkoda, żeby tak krzyczeć. Szczerze powiem tylko tyle - współczuję tej żonie. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mój mąż krzyczał do innej kobiety nieważne czy to jest sławna kobieta, czy niesławna, czy jest celebrytką, czy piosenkarką" - mówiła Plejadzie.

Roksana Węgiel nie ukrywa swojego zdania. "Nie wyobrażam sobie"

Artystka nie ukrywała, że zachowanie mężczyzny było dla niej mocno niestosowne. Roksana podkreśliła, że w jej opinii takie gesty przekraczają granice dobrego smaku, szczególnie jeśli ktoś pozostaje w związku małżeńskim. "Nie wyobrażam sobie, żeby mój mąż kiedykolwiek tak do jakiejś innej kobiety powiedział. Dla mnie to jest żenujące. Chciał być miły, ale nie wyszło" - zaznaczyła wokalistka. Jej słowa szybko obiegły internet, a fani zaczęli komentować całą sytuację w mediach społecznościowych. Co sądzicie?