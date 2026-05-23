Wpadka podczas Polsat Hit Festiwalu? Widzowie szybko zauważyli problem z transmisją

Polsat Hit Festiwal 2026 od samego początku przyciąga ogromną uwagę fanów muzyki i widzów śledzących koncerty przed telewizorami. Na scenie Opery Leśnej pojawiły się największe gwiazdy polskiej estrady, a publiczność mogła oglądać między innymi występy Roxie Węgiel, Justyny Steczkowskiej czy Skolima. Tym razem jednak spore emocje wywołały nie tylko koncerty, ale także sama transmisja wydarzenia. Widzowie bardzo szybko zauważyli, że obraz emitowany w telewizji nie pokrywa się z tym, co w tym samym momencie działo się w Sopocie.

Wpadka na Polsat Hit Festiwalu. Widzowie przed telewizorami byli zaskoczeni

Internauci śledzący media społecznościowe zaczęli zwracać uwagę na wyraźne opóźnienie przekazu. W sieci pojawiały się już nagrania oraz relacje z kolejnych występów, podczas gdy telewizyjna transmisja wciąż pokazywała wcześniejsze koncerty. W pewnym momencie publiczność zgromadzona w Operze Leśnej miała już za sobą występy Justyny Steczkowskiej oraz Skolima, jednak widzowie oglądający festiwal w domach nadal oglądali koncert Pszony. Różnica była na tyle zauważalna, że szybko zaczęła być szeroko komentowana przez fanów wydarzenia.

Atmosfera wokół całego zamieszania momentalnie przeniosła się do internetu. Część widzów przyznała, że początkowo była przekonana, że problem dotyczy wyłącznie relacji publikowanych w social mediach. Dopiero po czasie stało się jasne, że transmisja telewizyjna była wyraźnie opóźniona względem wydarzeń rozgrywających się na żywo. Mimo całego zamieszania emocji podczas pierwszego dnia Polsat Hit Festiwalu zdecydowanie nie brakowało. Zauważyliście ten błąd?

Polsat Hit Festiwal. Wyznanie Roxie Węgiel poruszyło widzów

Przed swoim występem na Polsat Hit Festiwalu Roksana Węgiel zwróciła się do publiczności zgromadzonej w Operze Leśnej. - Hej kochani, dziś specjalnie dla was na festiwalu w Sopocie zaśpiewam jedną z najważniejszych piosenek dla mnie, "Błękit". Opowiada ona o sile wyższej, o Bogu. Wiem, że wiele osób interpretuje ją jako piosenkę o miłości, tak że cieszę się, że ona trafiła do waszych serc. Życzę wam udanego odbioru i mam nadzieję, że będziecie wszyscy razem śpiewać ze mną "Błękit" - powiedziała wokalista. Jej słowa momentalnie wywołały reakcję publiczności i nadały całemu występowi bardziej refleksyjny charakter. Widzieliście występ artystki?