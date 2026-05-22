Polsat Hit Festiwal wystartował z ogromnym rozmachem, a sopocka Opera Leśna ponownie zamieniła się w centrum największych muzycznych emocji. Na scenie pojawiły się największe nazwiska polskiej estrady, ale to właśnie Roxie Węgiel przyciągnęła wyjątkową uwagę widzów. Wokalistka od miesięcy udowadnia, że potrafi łączyć nowoczesne koncertowe widowiska z bardzo emocjonalnym przekazem. Tym razem postawiła nie tylko na efektowną oprawę wizualną, ale też na wyjątkowo osobisty moment tuż przed wykonaniem utworu "Błękit".

Roxie Węgiel zaskoczyła na Polsat Hit Festiwalu. Padło wyznanie o Bogu

Przed swoim występem Węgiel zwróciła się bezpośrednio do publiczności zgromadzonej w Operze Leśnej. - Hej kochani, dziś specjalnie dla was na festiwalu w Sopocie zaśpiewam jedną z najważniejszych piosenek dla mnie, "Błękit". Opowiada ona o sile wyższej, o Bogu. Wiem, że wiele osób interpretuje ją jako piosenkę o miłości, tak że cieszę się, że ona trafiła do waszych serc. Życzę wam udanego odbioru i mam nadzieję, że będziecie wszyscy razem śpiewać ze mną "Błękit" - powiedziała Roxie Węgiel. Jej słowa momentalnie wywołały reakcję publiczności i nadały całemu występowi bardziej refleksyjny charakter. Widzieliście występ piosenkarki?

Roxie Węgiel zaskoczyła na scenie w Sopocie. Tak wyglądał jej występ

Chwilę później w Sopocie rozpoczęło się prawdziwe widowisko. Roxie pojawiła się nad sceną zawieszona na specjalnej obręczy wykorzystywanej w akrobacjach powietrznych. Ubrana w błękitną stylizację wokalistka powoli opuszczała się nad scenę, tworząc niemal baśniowy klimat. Po efektownym wejściu wykonała utwór wraz z zespołem tanecznym, a publiczność nagrodziła jej show gromkimi brawami. W sieci już pojawiają się komentarze, że był to jeden z najbardziej spektakularnych momentów pierwszego dnia Polsat Hit Festiwalu. Niedługo później wokalistka zaprezentowała kolejną kreację. Tym razem była to czarna, krótka sukienka. Wykonała piosenkę zespołu O.N.A., a wtórował jej Grzegorz Skawiński.