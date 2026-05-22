Sopot po raz kolejny zamienił się w muzyczną stolicę Polski. W piątkowy wieczór ruszył Polsat Hit Festiwal, który przez cały weekend będzie gromadził największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jedną z wokalistek, które już pojawiły się na scenie Opery Leśnej, była Roxie Węgiel. Młoda piosenkarka od lat wzbudza ogromne zainteresowanie fanów i regularnie udowadnia, że świetnie odnajduje się na największych muzycznych wydarzeniach. Tegoroczny festiwal rozpoczął się koncertem poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka, a widzowie mogą śledzić relacje zarówno ze studia "halo tu polsat", jak i prosto z sopockiego molo, gdzie z artystami rozmawia Olek Sikora.
Polsat Hit Festiwal właśnie się rozpoczyna. Roxie Węgiel zaskoczyła już swoim wyjątkowym występem. Na wydarzeniu nie zabraknie tematu i wspomnień Krzysztofa Krawczyka. Wśród gości pojawi się również Ewa Krawczyk, która wróciła wspomnieniami do pierwszych wizyt w Operze Leśnej u boku męża. "W latach 80. przyjechaliśmy po raz pierwszy z Krzysiem do Opery Leśnej, a dzisiaj chcę przekazać kilka przedmiotów do muzeum przy Operze Leśnej, pamiątek po Krzysiu - marynarkę, kapelusz, gitarę" - mówiła Ewa Krawczyk.
Wzruszających momentów nie zabrakło także podczas rozmowy z Anią Dąbrowską, która opowiedziała o swojej relacji z legendarnym wokalistą. - Poznałam się z Krzysztofem podczas współpracy z Andrzejem Smolikiem. Zostałam zaproszona do śpiewania chórków. i to właśnie Krzysztof Krawczyk nauczył mnie, jak się je ostrygi. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Potem zapraszał mnie do swojego domu. Był wyjątkowy, był zawsze sobą - wspominała artystka. Dąbrowska zdradziła też, że podczas koncertu wykona utwór "To, co w życiu ważne". "Zaśpiewam ją trochę lżej, w innej aranżacji" - podkreśliła. Oglądacie Polsat Hit Festiwal?
Tymczsem na scenie zaprezentowali się nie tylko Roxie Wegiel, ale też m.in. Ralph Kaminski, Grzegorz Skawiński, Wiktor Dyduła, Katarzyna Sienkiewicz,Kuba&Kuba czy Dawid Kwiatkowski. Na wydarzeniu nie zabrakło również Edwarda Miszczaka, który na polsatowksiej ściance wystąpił w jeasnach, kurtce oraz czapce z daszkiem. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.
Ogromnych emocji przed występami nie ukrywali także młodsi artyści. Duet Kuba&Kuba przyznał, że nie brakuje ekscytacji. - Bardzo się ekscytujemy dzisiejszym występem, rok temu zagraliśmy tu po raz pierwszy i było cudownie. Publiczność w Operze Leśnej jest niesamowita - przekazali. Z kolei Pszona dodał, że "jest tu po raz pierwszy i naprawdę nie możesię doczekać". W Sopocie pojawił się także Wiktor Dyduła, który wystąpił podczas koncertu Radiowy Hit Roku wraz z Kasią Sienkiewicz. - To, co się dzieje wokół mnie od kilku lat, wykracza poza moją wyobraźnię. Dzisiaj wykonam piosenki 'Tam słońce, gdzie my' i 'Nie mówię tak, nie mówię nie' z Kasią Sienkiewicz - mówił.