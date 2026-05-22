Sopot po raz kolejny zamienił się w muzyczną stolicę Polski. W piątkowy wieczór ruszył Polsat Hit Festiwal, który przez cały weekend będzie gromadził największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Jedną z wokalistek, które już pojawiły się na scenie Opery Leśnej, była Roxie Węgiel. Młoda piosenkarka od lat wzbudza ogromne zainteresowanie fanów i regularnie udowadnia, że świetnie odnajduje się na największych muzycznych wydarzeniach. Tegoroczny festiwal rozpoczął się koncertem poświęconym pamięci Krzysztofa Krawczyka, a widzowie mogą śledzić relacje zarówno ze studia "halo tu polsat", jak i prosto z sopockiego molo, gdzie z artystami rozmawia Olek Sikora.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakich zmian potrzebuje "halo tu polsat". Sikora nie ma wa?tpliwos?ci

Polsat Hit Festiwal ruszył. Na scenie już robi się gorąco!

Polsat Hit Festiwal właśnie się rozpoczyna. Roxie Węgiel zaskoczyła już swoim wyjątkowym występem. Na wydarzeniu nie zabraknie tematu i wspomnień Krzysztofa Krawczyka. Wśród gości pojawi się również Ewa Krawczyk, która wróciła wspomnieniami do pierwszych wizyt w Operze Leśnej u boku męża. "W latach 80. przyjechaliśmy po raz pierwszy z Krzysiem do Opery Leśnej, a dzisiaj chcę przekazać kilka przedmiotów do muzeum przy Operze Leśnej, pamiątek po Krzysiu - marynarkę, kapelusz, gitarę" - mówiła Ewa Krawczyk.

Wzruszających momentów nie zabrakło także podczas rozmowy z Anią Dąbrowską, która opowiedziała o swojej relacji z legendarnym wokalistą. - Poznałam się z Krzysztofem podczas współpracy z Andrzejem Smolikiem. Zostałam zaproszona do śpiewania chórków. i to właśnie Krzysztof Krawczyk nauczył mnie, jak się je ostrygi. I bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Potem zapraszał mnie do swojego domu. Był wyjątkowy, był zawsze sobą - wspominała artystka. Dąbrowska zdradziła też, że podczas koncertu wykona utwór "To, co w życiu ważne". "Zaśpiewam ją trochę lżej, w innej aranżacji" - podkreśliła. Oglądacie Polsat Hit Festiwal?

Tymczsem na scenie zaprezentowali się nie tylko Roxie Wegiel, ale też m.in. Ralph Kaminski, Grzegorz Skawiński, Wiktor Dyduła, Katarzyna Sienkiewicz,Kuba&Kuba czy Dawid Kwiatkowski. Na wydarzeniu nie zabrakło również Edwarda Miszczaka, który na polsatowksiej ściance wystąpił w jeasnach, kurtce oraz czapce z daszkiem. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Gwiazdy na Polsat Hit Festiwal. ZOBACZ ZDJĘCIAOtwórz galerię

Artyści na Polsat Hit Festiwalu. Widzowie mogą być zachwyceni

Ogromnych emocji przed występami nie ukrywali także młodsi artyści. Duet Kuba&Kuba przyznał, że nie brakuje ekscytacji. - Bardzo się ekscytujemy dzisiejszym występem, rok temu zagraliśmy tu po raz pierwszy i było cudownie. Publiczność w Operze Leśnej jest niesamowita - przekazali. Z kolei Pszona dodał, że "jest tu po raz pierwszy i naprawdę nie możesię doczekać". W Sopocie pojawił się także Wiktor Dyduła, który wystąpił podczas koncertu Radiowy Hit Roku wraz z Kasią Sienkiewicz. - To, co się dzieje wokół mnie od kilku lat, wykracza poza moją wyobraźnię. Dzisiaj wykonam piosenki 'Tam słońce, gdzie my' i 'Nie mówię tak, nie mówię nie' z Kasią Sienkiewicz - mówił. ZOBACZ TEŻ: Skolim wygadał się na temat Steczkowskiej. Połączyła ich córka gwiazdy. "Miała w dowodzie napisane artystka"