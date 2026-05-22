"Piachem w tryby" to emitowany w Telewizji Republika program satyryczno-publicystyczny, w którym prowadzący z przymrużeniem oka komentują najgłośniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. W zeszłym tygodniu Piotr Lisiewicz i Jakub Maciejewski przebrali się za Zorro i debatowali na temat Zbigniewa Ziobry. W tym tygodniu zaskoczyli szokującą piosenką. Jej twórcy zapewne myśleli, że będzie zabawna, wyszedł jednak cringowy potworek.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Ziobro będzie dobrym korespondentem TV Republiki?

Telewizja Republika nie ma hamulców. "Donald Tusk, on wam wszystkim wyprał mózg"

Tym razem Lisiewicz i Maciejewski skomentowali głośne interwencje policji wobec dziennikarzy TV Republika. Prowadzący wystąpili przed kamerami w więziennych strojach i tabliczkach z charakterystycznymi numerami. Między nimi postawiono tekturową figurę ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Politykowi dorobiono królicze uszy, a na oczy założono kufle piwa. Nim przystąpiono do śpiewania piosenki, wspomniano o tym, że rano Tomasz Sakiewicz został przesłuchany w Prokuraturze Krajowej w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Przypomnijmy, że Ziobro, który według śledczych kierował grupą przestępczą, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie został komentatorem politycznym Republiki. Wcześniej polityk otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, jednak opuścił ten kraj po przegranej partii Viktora Orbana w wyborach.

- Jak nam wjeżdżają na chatę, no to my wtedy reagujemy w ten sposób, że setki tysięcy ludzi są na ulicach. Jak trzeba było się buntować, to była "Siekiera, motyka". Pamiętacie państwo? No to teraz taka siekiera "Siekiera, motyka" dla Tomka Sakiewicza - powiedział Piotr Lisiewicz, po czym razem z Jakubem Maciejewskim i obecnym w studiu Maciejem Gnatowskim, przebrani w więzienne stroje, zaczęli śpiewać w rytm znanej piosenki. Podczas występu padły następujące zwroty: "Tuska nalot i łapanka", "Donald Tusk, on wam wszystkim wyprał mózg", "Grube akcje, zgubił pies legitymację", "Dziki taniec, padł milicjant, przebieraniec", "Mały szczurek, zaraz go odznaczy Żurek", "Samobójca, tak wymyślił rudy zbójca", "Już nie mamy gdzie się skryć, hycle nam nie dają żyć. Ich kultura mnie zabrania, robić takie polowania", "Linka, drut, już pan Donald jest kaput".

Telewizja Republika zaliczyła spadek oglądalności

Dane Nielsen Audience Measurement wykazały, że program informacyjny TV Republika "Dzisiaj", który nadawany jest o godz. 19, przyciągnął w kwietniu 720 tys. widzów. To oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Republika straciła również pozycję lidera wśród kanałów newsowych na rzecz TVN24.