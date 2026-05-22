Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od 2020 spełniają się w roli prowadzących śniadaniówki. Początkowo widzowie mogli oglądać ich w "Pytaniu na śniadanie", a od 2024 roku są gospodarzami "halo tu polsat". Program na żywo rządzi się swoimi prawami, a przez lata widzowie byli świadkami wielu zabawnych sytuacji z udziałem pary. Kolejna wydarzyła się 22 maja, gdy w polsatowskiej śniadaniówce zaproszona do studia gościni opowiadała o przyrządzaniu ogórków małosolnych.

Temat przygotowywania ogórków na lato ewidentnie niezwykle pochłonął Macieja Kurzajewskiego. Prezenter musi być ogromnym fanem małosolnych, bo, jak widać na nagraniu z "halo tu polsat", nie mógł oderwać wzroku od stojącego na blacie słoika. Ten moment uchwyciły kamery, a Polsat postanowił zrobić sobie drobny żart kosztem prowadzącego. "Chciałabym, żeby ktoś patrzył na mnie tak, jak Maciek patrzy na te ogórki" - czytamy na udostępnionym na Instagramie fragmentu z "halo tu polsat".

Dodatkowo w podkładzie do nagrania wykorzystano słynny utwór "Żeby szczęśliwym być" Anny Jantar. "No bo jak tu się oprzeć małosolnym" - dodano w opisie postu.

Jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski łączą pracę z życiem prywatnym?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od wielu lat łączą pracę z życiem prywatnym. Para potwierdziła swój związek w 2022 roku, a trzy lata później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Jak udaje im się godzić codzienne życie z wyzwaniami zawodowymi? O tym opowiadał Kurzajewski w rozmowie z viva.pl. - Mamy takie nastawienie, że w pracy robimy to, co do nas należy, najlepiej jak potrafimy. A potem kończymy, zamykamy drzwi i jesteśmy dla siebie prywatnie. Jest to możliwe i należy tak robić, by nie zwariować. Taki balans jest potrzebny - przekazał prezenter.

W tej samej rozmowie Kurzajewski odniósł się również do transferu do Polsatu. Jak przyznał, pracował w TVP przez 30 lat, miał również epizody w innych stacjach. Jak czuje się, będąc w Polsacie? - Uważam - patrząc z perspektywy czasu - że wyszło mi to tylko i wyłącznie na zdrowie - podsumował.