Polska edycja "Love is Blind" powoli dobiega końca, ale emocje wokół programu zdecydowanie jeszcze nie opadły. 20 maja premierę miał odcinek finałowy, w którym wyjaśniło się, które z par powiedziały sobie "tak" podczas ślubów. To jednak nie wszystko, bo na 24 maja zaplanowano reunion. Czy uczestnicy wciąż są razem, jak potoczyły się ich relacje po programie i co tak naprawdę działo się w ich życiu, gdy zgasły kamery? Te i inne wątpliwości ma rozwiać nowy odcinek "Love is Blind". Widzowie show zwrócili jednak uwagę, że na opublikowanym przez Netflix zwiastunie w studiu brakuje jednej z par.

"Love is Blind: Polska". Co z Martą i Damianem?

Z zapowiedzi reunion wynika, że uczestnicy show będą musieli zmierzyć się z kilkoma niewygodnymi pytaniami. Jacek będzie musiał wytłumaczyć się z tego, co powiedział Julicie w Grecji, a z kolei Kamil otrzyma pytanie, komu wręczył drugie czekoladki. W zwiastunie pokazano także Malikę i Krzysztofa oraz Darię i Filipa. Na nagraniu nie widać jednak Marty i Damiana, mimo że w finałowym odcinku show pokazano ich ślub. "A gdzie Marta i Damian?", "No właśnie, gdzie Marta?", "W montażu w studio brakuje jednej pary... Przypadek? Nie sądzę!" - piszą widzowie w komentarzach.

Z jakiego powodu twórcy "Love is Blind: Polska" nie zdecydowali się pokazać Marty i Damiana w zwiastunie i czy pojawią się oni w reunion? Na rozwikłanie tej zagadki widzowie muszą poczekać do 24 maja.

Fani "Love is Blind: Polska" zachwyceni metamorfozą Darii

Brak jednej z par to nie była jedyna kwestia, o której w komentarzach rozpisują się fani polskiej edycji "Love is Blind". Ogromne poruszenie wywołała metamorfoza Darii. Uczestniczka show, która w poprzednich odcinkach miała długie włosy, postawiła na mocne cięcie i na reunion pokazała się w krótkim, elegancko uczesanym bobie. Widzowie są zachwyceni i w komentarzach obsypali uczestniczkę programu komplementami. "Daria! Jaki glow up, przepięknie wyglądasz!", "Daria jakie piękne włosy! Zmiana na duży plus", "Daria, piękne włosy, ikona" - czytamy.