19 maja Meghan Markle i książę Harry obchodzili ósmą rocznicę ślubu. Z tej okazji na profilu aktorki pojawił się wyjątkowy wpis z nieopublikowanymi wcześniej zdjęciami z ceremonii. Niedługo później Meghan wrzuciła również krótkie nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, jak razem z Harrym wymieniają się czułościami nad małym tortem. Przy okazji aktorka pokazała, jak wygląda jej kalifornijska kuchnia.
Trzeba przyznać, że kuchnia Meghan Markle wygląda naprawdę interesująco. Drewniane szafki świetnie komponują się z kamiennymi elementami, a całość sprawia wrażenie bardzo ciepłego i przytulnego wnętrza. W centrum znalazła się duża wyspa kuchenna, która z pewnością ułatwia przygotowywanie posiłków. Pomieszczenie ocieplają subtelne dodatki: ceramiczne naczynia, miedziane garnki, misy z cytrusami i delikatnie wzorzyste kafelki.
To kuchnia, która nie wygląda jak perfekcyjny showroom z katalogu, tylko miejsce, w którym naprawdę toczy się codzienne życie. I właśnie m.in. ten balans między luksusem a swobodą sprawia, że ma ona tak wyjątkowy charakter.
Nie jest tajemnicą, że Meghan i książę Harry od jakiegoś czasu mieszkają w Montecito w Kalifornii. W rozmowie z Bloombergiem aktorka wyjaśniła, dlaczego właśnie tam ona i jej ukochany postanowili wychowywać swoje dzieci. - Mamy tu piękną i niezwykle serdeczną społeczność. Dlatego tak bardzo kocham to miejsce. Jestem bardzo szczęśliwa, bo możemy odwozić dzieci do szkoły i prowadzić naprawdę spokojne, pełne wsparcia życie. Biegamy, załatwiamy codzienne sprawy i robimy rzeczy, które dla wielu osób są zwyczajną częścią dnia. Tutaj naprawdę mogę tworzyć i spełniać swoje marzenia - opowiadała. W Montecito mieszka mnóstwo znanych gwiazd. Sąsiadami Meghan są m.in. Oprah Winfrey, Steven Spielberg i Gwyneth Paltrow.