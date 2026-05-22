19 maja Meghan Markle i książę Harry obchodzili ósmą rocznicę ślubu. Z tej okazji na profilu aktorki pojawił się wyjątkowy wpis z nieopublikowanymi wcześniej zdjęciami z ceremonii. Niedługo później Meghan wrzuciła również krótkie nagranie, na którym mogliśmy zobaczyć, jak razem z Harrym wymieniają się czułościami nad małym tortem. Przy okazji aktorka pokazała, jak wygląda jej kalifornijska kuchnia.

Meghan Markle pokazała kuchnię. Spójrzcie na te drewniane meble!

Trzeba przyznać, że kuchnia Meghan Markle wygląda naprawdę interesująco. Drewniane szafki świetnie komponują się z kamiennymi elementami, a całość sprawia wrażenie bardzo ciepłego i przytulnego wnętrza. W centrum znalazła się duża wyspa kuchenna, która z pewnością ułatwia przygotowywanie posiłków. Pomieszczenie ocieplają subtelne dodatki: ceramiczne naczynia, miedziane garnki, misy z cytrusami i delikatnie wzorzyste kafelki.

To kuchnia, która nie wygląda jak perfekcyjny showroom z katalogu, tylko miejsce, w którym naprawdę toczy się codzienne życie. I właśnie m.in. ten balans między luksusem a swobodą sprawia, że ma ona tak wyjątkowy charakter. Zdjęcia z pomieszczenia znajdziecie w naszej galerii. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, jak wam się podoba!

Meghan Markle o mieszkaniu w Kalifornii. "Mamy tu piękną i niezwykle serdeczną społeczność"

Nie jest tajemnicą, że Meghan i książę Harry od jakiegoś czasu mieszkają w Montecito w Kalifornii. W rozmowie z Bloombergiem aktorka wyjaśniła, dlaczego właśnie tam ona i jej ukochany postanowili wychowywać swoje dzieci. - Mamy tu piękną i niezwykle serdeczną społeczność. Dlatego tak bardzo kocham to miejsce. Jestem bardzo szczęśliwa, bo możemy odwozić dzieci do szkoły i prowadzić naprawdę spokojne, pełne wsparcia życie. Biegamy, załatwiamy codzienne sprawy i robimy rzeczy, które dla wielu osób są zwyczajną częścią dnia. Tutaj naprawdę mogę tworzyć i spełniać swoje marzenia - opowiadała. W Montecito mieszka mnóstwo znanych gwiazd. Sąsiadami Meghan są m.in. Oprah Winfrey, Steven Spielberg i Gwyneth Paltrow.