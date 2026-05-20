"Królowa przetrwania" trzymała widzów w wielkich emocjach do samego końca. W finałowym odcinku trzeciego sezonu programu o zwycięstwo zawalczyła czwórka uczestniczek. Pokonując serię zadań, ostatecznie wyłoniono kolejną wygraną. Komu dokładnie udało się zyskać tytuł Królowej Przetrwania?

Finał "Królowej przetrwania". Dwie uczestniczki pożegnały się z programem w ostatnim zadaniu

Finałowy odcinek rozpoczęliśmy od ostatniego zadania, za sprawą którego uczestniczki mogły podwyższyć kwotę nagrody głównej. Spośród pozostałej szóstki do finału miała przy tym udać się jedynie czwórka dziewczyn. O swój los spokojna była tylko Ilona Felicjańska, która miała złoty bilet. Jak się okazało, zadanie pokonało Anię Sowińską, a Sofi, która poradziła sobie najlepiej zdecydowała też, że do finału nie wejdzie Natalia "Natalisa" Sadowska. Dzięki wysiłkowi reszty uczestniczek, pula wygranej wzrosła za to o 23 tys. złotych.

O 75 tys. złotych i tytuł Królowej Przetrwania zawalczyły ostatecznie Ilona Felicjańska, Sofi Sivokha, Dominika Rybak i Nicol Pniewska. We czwórkę ruszyły w ostatni wyścig, wykonując przy tym zadania, które dotyczyły przede wszystkim kultury i tradycji na Sri Lance. Uczestniczki szły łeb w łeb, lecz niemal przez większość wyścigu na samym przodzie znajdowała się Rybak. Jak się okazało, to właśnie ona jako pierwsze dostała się na górę Sigiriyę, gdzie czekała już na nią Małgorzata Rozenek-Majdan. - Wygrałaś! - powiedziała influencerce prowadząca, po czym ją przytuliła. Drugie miejsce zajęła Sofi, a trzecie Nicol.

Mocne słowa Doroty Naruszewicz na temat "Królowej przetrwania". Uczestniczki jej odpowiedziały

Przypomnijmy, że na krótko przed finałem w mediach głośno zrobiło się na temat komentarzy Doroty Naruszewicz, która postanowiła podzielić się swoją opinią o show TVN-u. "To nie jest zwykły program. To machina, która celowo niszczy kobiety na wizji - bo płaczące, upokorzone i skłócone ze sobą lepiej się ogląda. Im większy dramat, tym więcej kliknięć. Im większe upokorzenie, tym lepszy viral" - napisała w mediach społecznościowych aktorka.

Plotek postanowił wówczas skontaktować się z uczestniczkami. Jasno odpowiedziały Naruszewicz. - Bardzo się cieszę, że nasz sezon wzbudza tyle emocji, to znaczy, że wszyscy wykonali kawał dobrej roboty - skomentowała Ania Sowińska. Więcej przeczytacie w artykule: "Uczestniczki 'Królowej przetrwania' reagują na krytykę Naruszewicz. 'Osoby, o których media już dawno zapomniały'".