Muzeum Narodowe zrobiło mem o "Love Is Blind: Polska". "Mistrzostwo PR"

Czy wieczór 20 maja lepiej spędzić w muzeum czy z Netfliksem? Na to pytanie w wyjątkowo przewrotny sposób odpowiedziało Muzeum Narodowe w Warszawie. W mediach społecznościowych instytucji pojawiła się żartobliwa grafika zestawiająca swoje 164. urodziny z finałem programu "Love Is Blind: Polska". Efekt? Zobaczcie sami.

Muzeum Narodowe kontra "Love Is Blind: Polska". Mem stworzony przez warszawską instytucję to hit

Grafika została stworzona na wzór popularnych memów, a najciekawsze w całej sytuacji jest to, że Muzeum Narodowe w Warszawie nie próbowało wyśmiewać widzów reality show, a jedynie nawiązać do obecnych trendów i stać się ich częścią. Po lewej stronie na obrazku widzimy gmach Muzeum Narodowego i listę atrakcji przygotowanych z okazji rocznicy instytucji. Po prawej - logo "Love Is Blind: Polska" i równie długą listę "atrakcji" finału reality show.

Podczas gdy muzeum oferuje "spotkania przed ołtarzem świętego Rajnolda", program: "rozstania przed ołtarzem". W muzeum można zobaczyć Jacka Malczewskiego, a w reality show - Jacka barbera. Do tego dochodzą złote kielichy mszalne kontra "enigmatyczne złote kieliszki". Hitem jest też subtelne podsumowanie obu wydarzeń: "nie zawiedziesz się" (w Muzeum Narodowym) kontra i "wysokie prawdopodobieństwo zawodów miłosnych" w popularnym programie.

Żart błyskawicznie podchwycili internauci. "To jest, proszę państwa, już wyższy poziom komunikacyjno-marketingowy", "Trudne się wylosowało", "Robicie to dobrze!", "Mistrzostwo PR" - pisali zachwyceni pod postem.

Finał "Love Is Blind: Polska" jak polskie wesele?

Polska wersja światowego hitu Netfliksa opiera się na dobrze znanym schemacie: uczestnicy zakochują się w sobie, nie widząc się nawzajem, a decyzję o ślubie podejmują jeszcze przed pierwszym spotkaniem twarzą w twarz. Finał "Love Is Blind: Polska" jest jednym z najgłośniejszych medialnych wydarzeń maja. Ostatni odcinek obejrzała nasza redaktorka, Julia Mistarz, która postanowiła ocenić emocje, relacje i najważniejsze momenty programu. Jak według niej wypadł finał popularnego reality show? O tym przeczytacie w naszym artykule: Finał "Love is Blind: Polska" jest jak typowe polskie wesele. Chwilami piękne, chwilami chcesz uciekać do domu.