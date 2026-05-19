Był jurorem na Eurowizji. Teraz się tłumaczy. "Zabrakło wyczucia"

Tegoroczna Eurowizja w Wiedniu wywołała spore kontrowersje z powodów politycznych. W trakcie konkursu pojawiły się protesty i apele o wykluczenie Izraela z rywalizacji w związku z sytuacją w Strefie Gazy. Mimo to kraj został dopuszczony do udziału, a występ Noama Bettana spotkał się z wysokimi ocenami jurorów, ostatecznie zajmując drugie miejsce. Szczególne emocje wzbudziło głosowanie polskiego jury, które przyznało Izraelowi najwyższą notę - 12 punktów, co wywołało falę krytyki i dyskusję w sieci. Część jurorów już odniosła się do sprawy, podkreślając, że oceniali wyłącznie walory artystyczne zgodnie z zasadami konkursu. Teraz oświadczenie wydał kolejny juror, Jasiek Piwowarczyk.
W opublikowanym oświadczeniu Jasiek Piwowarczyk wyraził niezadowolenie z faktu, że w głosowaniu polskiego jury Izrael otrzymał maksymalną liczbę punktów. "W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą głosowania jurorskiego podczas Eurowizji, chciałbym wyrazić swój szczery żal wobec faktu, że końcowy werdykt polskiego jury, którego byłem częścią, doprowadził do przyznania 12 punktów Izraelowi" - przyznał.
Zwycięzca "The Voice of Poland" zaznaczył jednak, że w swoim indywidualnym głosowaniu również uplasował Izrael wysoko w rankingu. "Jest mi przykro, że również mój indywidualny głos miał wpływ na taki rezultat. Z perspektywy czasu widzę, że zabrakło większej wrażliwości i wyczucia" - dodał na InstaStories.
Stało się również jasne, że w jego indywidualnym rankingu piosenka Noama Bettana nie znalazła się na pierwszym miejscu. "Mogę jasno powiedzieć, że nie przyznałem wygranej Izraelowi w swoim indywidualnym głosowaniu. W swoich ocenach kierowałem się wyłącznie gustem, smakiem muzycznym i artystycznym" - czytamy.
Na zakończenie Piwowarczyk odniósł się do fali hejtu, jaka spadła na niego po finale Eurowizji. "Jako chrześcijanin, człowiek głęboko wierzący nie zgadzam się i nigdy nie podpiszę się pod żadną formą przemocy, nienawiści ani krzywdy wyrządzanej niewinnym ludziom, niezależnie od miejsca i okoliczności. Nie ma również mojej zgody na hejt, groźby i agresję kierowaną wobec mnie oraz mojej rodziny" - zakończył.
Przypomnijmy, że wcześniej swoje oświadczenie dotyczące głosowania opublikowała również Viki Gabor. Członkini jury ujawniła, że jako jedyna umieściła propozycję Izraela na ostatnim miejscu w swoim indywidualnym rankingu.