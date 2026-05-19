Wokół programu "Love is Blind" emocje sięgają już zenitu. Tym bardziej że w środę, 20 maja, zobaczymy wielki finał produkcji i dowiemy się, co dalej z relacjami uczestników. Okazuje się jednak, że Malika postanowiła zaskoczyć widzów wyznaniem na temat swojego związku z Krzysztofem. Na Instagramie ujawniła bowiem, jak wygląda prawda, gdy gasną kamery.

Malika naprawdę to powiedziała dzień przed finałem "Love is Blind". Nikt się nie spodziewał

Nie da się ukryć, że wielu widzów z pewnością liczyło na to, że Malika i Krzysztof z "Love is Blind" stworzą silny związek i zdecydują się na kontynuowanie relacji. Nie jest jednak tajemnicą, że Krzysztof zdradził Malikę z Kingą. Teraz Malika postanowiła ujawnić fanom na Instagramie, jak naprawdę wyglądała jej relacja z Krzysztofem.

Zarówno ona, jak i Krzysztof nie byli w stanie do końca otworzyć się przed kamerami. Przez to widzowie mogli poznać ją jako osobę, która unika głębokich rozmów o uczuciach. Okazuje się, że było zupełnie inaczej. Gdy ostatnio Malika zorganizowała Q&A na swoim profilu, jeden z fanów spytał: Poza kamerami między tobą a Krzysztofem też było tak 'niezręcznie' (brak tematów itp.)?".

"Właśnie na odwrót. Gadaliśmy do nocy, mało spaliśmy przez to, dużo przytulaliśmy itd. Po prostu bardzo czuliśmy niezręcznie na kamerach, więc ratowałam nas 'powszechnymi tematami' poza tym, ja od razu powiedziałam, że nie jestem w stanie mówić o uczuciach i rozmawiać na głębokie/prywatne rzeczy przy kilku osobach, kiedy oni stoją w jeden-dwa metry ode mnie. Nawet nie mówię o pocałunkach i przytulaniu. Uważam, że niektóre rzeczy powinny być tylko między dwojgiem ludzi" - wyjaśniła Malika.

Malika próbowała ratować związek z Krzysztofem. To ujawniła

Przypomnijmy, że Malika dowiedziała się o zdradzie Krzysztofa. Najpierw poznała prawdę na temat pocałunków, potem podczas wspólnej imprezy uczestników dowiedziała się, że między Krzysztofem a Kingą doszło do czegoś więcej. "Nie jest łatwo oglądać swoje złamane serce publicznie. Naprawdę jestem wdzięczna za wszystkie wiadomości i wsparcie" - wyznała Malika w social mediach.

Uczestniczka nie ukrywała, że trochę czasu jej zajęło dojście do siebie. "Potrzebowałam trochę czasu dla siebie i spędzić wczorajszy dzień w gronie przyjaciół" - dodała.