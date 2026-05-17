Eurowizja 2026 stała pod znakiem kontrowersji. Wielu uważało, że Izrael powinien być wykluczony z konkursu ze względu na działania w Strefie Gazy, a także angażowanie się w konflikt na Bliskim Wschodzie. EBU nie zdecydowała się jednak na wykluczenie reprezentacji tego kraju z Eurowizji. Ostatecznie Noam Bettan z piosenką "Michelle" zajął drugie miejsce - a zwyciężyła reprezentantka Bułgarii DARA z utworem "Bangaranga". Emocje u polskich widzów wzbudził jednak fakt, iż krajowe jury przyznało izraelskiemu piosenkarzowi 12 punktów. Aleksandra Kwaśniewska również jest oburzona tym faktem, jednak apeluje, aby powstrzymać się od zbyt radykalnych ocen.

Eurowizja 2026. Aleksandra Kwaśniewska jest zniesmaczona decyzją polskiego jury

Alicja Szemplińska z utworem "Pray" ostatecznie zajęła 12. miejsce, choć jurorzy przyznaliby jej siódme miejsce. Jak jednak wiadomo, od wielu lat Eurowizja kieruje się również głosami widzów. Choć wynik Polki zasługuje na wyróżnienie, wielu skupiło się na kwestii polskiego jury, które przyznało maksymalną liczbę punktów Izraelowi. Kto znalazł się w komisji? Tego dowiecie się tutaj: Polska przyznała na Eurowizji Izraelowi 12 punktów. Wiadomo, kto był w jury. W komentarzach armagedon. Wiele gwiazd postanowiło odnieść się do tej kwestii - w tym również Aleksandra Kwaśniewska.

Córka byłego prezydenta podkreśliła, że jest dumna z naszej reprezentantki, ale decyzja polskiej komisji ją oburzyła. "Czuję równocześnie wielką dumę z Alicji i gigantyczny wstyd z powodu polskiego jury. 12 pkt dla Izraela? W tym czasie? Gdy inne kraje bojkotują Eurowizję za sam ich udział? Pstro w głowie i kamienie w sercu" - napisała z niesmakiem na InstaStories Kwaśniewska.

Kilka godzin później Aleksandra Kwaśniewska dodała kolejne InstaStories, w którym podzieliła się jeszcze jedną refleksją. "Przeczytałam skład jury i myślę, że wczorajsza ocena to jeden z tak zwanych błędów młodości. Nie wolno się nad nimi znęcać. Nie tylko dlatego, że nie wiemy, kto jak głosował, ale też dlatego, że nie ma nic szlachetnego w nękaniu ludzi, nawet jeśli popełniają błędy" - zaapelowała.

"Żałuję jedynie, że nie było tam nikogo rozsądnego, kto by im uzmysłowił, że punkty dla Izraela zostaną potraktowane jak poparcie dla Netanjahu i jego zbrodniczych działań. Pokój wszystkim" - dodała na koniec.

Eurowizja 2026. Tak decyzję polskiego jury skomentował Michał Piróg

Inne zdanie w tej kwestii miał Michał Piróg, który nie kryje poparcia dla Izraela. Tancerz w komentarzu, który pojawił się pod postem Pudelka na Instagramie, stwierdził, że tak wysoka nota dla Noama Bettana była słuszna. "Dobra piosenka dostała dobre noty. Tak powinno być" - napisał. Jego słowa wywołały dalszą dyskusję, ale sam tancerz nie zdecydował się brać w niej udziału.