16 maja odbył się finał Eurowizji. Polskę reprezentowała na nim Alicja Szemplińska z utworem "Pray", która ostatecznie uplasowała się na 12. miejscu. Konkurs wygrała z kolei a DARA reprezentująca Bułgarię z utworem "Bangaranga". Czy widzowie z Polski w głosowaniu SMS także stawiali na tę wokalistkę? Okazuje się, że mieli innego faworyta.
W sieci wrze, po tym, jak rzeczniczką polskiego jury - Ola Budka ogłosiła, że polskie jury (tu przeczytacie, kto był w jego składzie) uznało, że maksymalna liczba punktów należy do Noama Bettana, a więc przedstawiciela Izraela. Ta decyzja nie spodobała się wielu internautom, którzy wskazują, że Izrael powinien być wykluczony z Eurowizji przez swoje działania na terenie Strefy Gazy, a także włączenie się w konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.
Okazuje się jednak, że widzowie z Polski, którzy brali udział w głosowaniu SMS, oddawali swoje głosy na kogoś innego. Izrael w głosowaniu SMS dostał z Polski zaledwie 2 punkty. Najwięcej punktów - bo aż dwanaście - od fanów z Polski otrzymała Ukraina. Kolejna była Rumunia, której nasi rodacy przyznali dziesięć punktów. Mołdawia otrzymała od Polski osiem punktów, Bułgaria siedem, Finlandia sześć, Australia pięć, Czechy cztery, a Dania trzy. Najmniej punktów Polki i Polacy przyznali Serbii - tylko jeden punkt.
A jak widzowie z zagranicy głosowali na utwór "Pray" Alicji Szemplińskiej? Przypomnijmy, że jury było łaskawe dla Polki i łącznie przyznało jej 133 punkty. Warto w tym miejscu nadmienić, że maksymalną możliwą liczbę 12 punktów Szemplińska otrzymała od jury z Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii.
Z kolei w głosowaniu SMS pięć punktów w otrzymaliśmy z Wielkiej Brytanii. Cztery punkty przyznali Szemplińskiej fani z Niemiec, trzy punkty widzowie z Litwy, po dwa punkty z Szwecji i Włoch. Od reszty świata na konto Polki trafił tylko jeden punkt.