Na 17 maja zaplanowano finał Eurowizji. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray", która ostatecznie uplasowała się na 12. miejscu. Konkurs wygrała DARA reprezentująca Bułgarię z utworem "Bangaranga",a drugie miejsce zajął przedstawiciel Izraela - Noam Bettan. Polskie jury, w którym zasiadała Viki Gabor przyczyniło się do tego, że Izrael zajął tak wysokie miejsce, przekazując Bettanowi maksymalną liczbę 12 punktów. W sieci wybuchła burza. Tak zareagowała na nią Gabor.

Viki Gabor reaguje po przyznaniu Izraelowi 12 punktów

W jury, które podjęło decyzję, by dać Izraelowi 12 punktów oprócz Viki Gabor byli: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasiek Piwowarczyk, Staś Kukulski, Wiktoria Kida oraz Maurycy Żółtański. W sieci po tej decyzji jury wybuchła prawdziwa burza. Część komentujących broniła tej decyzji, wskazując, że Eurowizja to przede wszystkim konkurs muzyczny, inni z kolei byli rozgoryczeni i grzmieli, że Polska mogła inaczej rozłożyć swoje głosy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

W sieci ponadto nie brakuje hejterskich, często wulgarnych i oburzających komentarzy na ten temat, których nie zamierzamy przytaczać. Wiele z takich oburzających wpisów można znaleźć m.in. na instagramowych kontach Jaśka Piwowarczyka czy Staśka Kukulskiego.

Gabor - podobnie jak reszta jury - na razie milczy na temat werdyktu, ale postanowiła zareagować na hejt. By się przed nim bronić, jeszcze w nocy, zablokowała możliwość komentowania swoich wpisów na kontach na Instagramie i na TikToku. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy rozjuszeni zwracają na to uwagę w komentarzach pozostałych członków polskiego jury. "Viki Gabor, obecnie dwa posty na Instagramie i blokada na komentarze" "Gabor zablokowała komentarze, a ty je usuwasz" - czytamy na instagramowym koncie Kukulskiego.

Izrael na Eurowizji budzi wielkie emocje. O co chodzi?

Udział Izraela w Eurowizji od lat wzbudza kontrowersje. Wszystko przez działania państwa na terenie Strefy Gazy, a także włączenie się w konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie. Wielu fanów konkursu podkreśla, iż Rosja została wykluczona z Eurowizji, co również powinno spotkać właśnie Izrael. W tym roku reprezentantem Izraela był Noam Bettan z utworem "Michelle". Przypomnijmy, że już podczas półfinałów konkursu, kiedy Bettan wyszedł na scenę, emocje w arenie sięgnęły zenitu. "Dosyć wojny", "Stop ludobójstwu" - krzyczał ktoś z tłumu. Po zejściu muzyka ze sceny pokazano ujęcie na fanów z Izraela. Kamery uchwyciły jednak coś jeszcze. Jeden z widzów wyświetlił na telefonie flagę Palestyny. Do kontrowersji doszło też podczas finału konkursu, o czym możecie przeczytać TUTAJ.