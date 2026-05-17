16 maja odbył się finał tegorocznej Eurowizji, która upłynęła pod znakiem kontrowersji. Mimo wielu protestów EBU, czyli Europejska Unia Nadawców, podjęła decyzję, że Izrael zostanie dopuszczony do udziału w konkursie. Jak się okazało, reprezentacja tego kraju była o włos od zwycięstwa, zajmując ostatecznie drugie miejsce. Maksymalną liczbę 12 punktów Izraelowi przekazało jury z Polski.

REKLAMA

Eurowizja 2026. Ola Budka wydała oświadczenie

Decyzja polskiego jury o tak wysokiej punktacji dla Izraela wzbudziła falę protestów wśród polskich fanów konkursu. Negatywne komentarze pojawiły się m.in. na Instagramie dziennikarki Oli Budki. To właśnie ona w tym roku prezentowała punktację od jury z Polski na konkursie. Dziennikarka postanowiła zaregaować na krytykujące ją wpisy i w środku nocy opublikowała oświadczenie.

"Nie zgadzam się na hejt, który się na mnie wylewa. Jestem rzeczniczką polskiego jury, a nie jego członkinią. Nie brałam udziału w głosowaniu. Wyniki dostaję tuż przed wejściem na wizję, więc nie mogę uzależniać swojej roli od wyników głosowania jury. Nie ma tu miejsca na moje prywatne poglądy. Byłam w tej roli po raz drugi i z chęcią zrobię to ponownie" - napisała na InstaStories, oznaczając we wpisie Telewizję Polską.

Artykuł jest aktualizowany.