Alicja Szemplińska w euforii! Te kraje przyznały Polsce 12 punktów

17 maja odbył się finał Konkursu Piosenki Eurowizji. W tegorocznej edycji wzięło udział 25 państw, w tym Polska, którą reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Po zakończeniu występów, tuż po północy, rozpoczęło się tradycyjne ogłaszanie wyników głosowania jurorów. Zobaczcie, jak wypadła Polska.
Na początku czołówkę tabeli tworzyły m.in. Włochy, Bułgaria, Finlandia i Australia, co budziło duże emocje wśród fanów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali rezultatów Polski. W poprzednich latach Polska rzadko mogła liczyć na wysokie noty od jurorów, dlatego tegoroczne wyniki były szczególnie istotne. Tym razem sytuacja wyglądała jednak znacznie lepiej - Polska dwukrotnie otrzymała maksymalną liczbę punktów, czyli 12, od Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii. W studiu natychmiast pokazano Alicję Szemplińską, która nie kryła radości z tak dobrego odbioru jej występu.
Po występie Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji poprosiliśmy o ocenę trenerkę wokalną Annę Stokalską. Stokalska zwróciła uwagę przede wszystkim na aspekt psychiczny występu na tak dużej scenie, podkreślając, że najtrudniejsze jest utrzymanie kontroli nad emocjami i konsekwentne trzymanie poziomu po udanym wejściu. - Najtrudniejsze zadanie to nie dać się zjeść nerwom, stresowi i własnemu ego - przyznała.
Jej ogólna ocena występu Szemplińskiej była bardzo pochlebna. Trenerka wokalna podkreśliła, że wokalistka była w świetnej formie. - Alicja we wspaniałej formie nie zawiodła! Uwielbiam w niej naturalność, kobiecą moc, swobodę - powiedziała. Duże wrażenie zrobiły na niej również umiejętności wokalne piosenkarki, zwłaszcza charakterystyczna barwa głosu. - Wokalnie jest na światowym poziomie. Jej atut to ciemna barwa, aksamitne brzmienia dołów. Soulowa królowa uwodzi i kusi. Czy swoim "Pray" wymodli sympatię..." - dodała w rozmowie z Plotkiem.