Alicja Szemplińska w euforii! Te kraje przyznały Polsce 12 punktów

17 maja odbył się finał Konkursu Piosenki Eurowizji. W tegorocznej edycji wzięło udział 25 państw, w tym Polska, którą reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Po zakończeniu występów, tuż po północy, rozpoczęło się tradycyjne ogłaszanie wyników głosowania jurorów. Zobaczcie, jak wypadła Polska.

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska pod wrażeniem Szemplińskiej. Odradza jej jedno

Eurowizja 2026. Polska zdobywa 12 punktów od Niemiec i Belgii. Wielki sukces Alicji Szemplińskiej

Na początku czołówkę tabeli tworzyły m.in. Włochy, Bułgaria, Finlandia i Australia, co budziło duże emocje wśród fanów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali rezultatów Polski. W poprzednich latach Polska rzadko mogła liczyć na wysokie noty od jurorów, dlatego tegoroczne wyniki były szczególnie istotne. Tym razem sytuacja wyglądała jednak znacznie lepiej - Polska dwukrotnie otrzymała maksymalną liczbę punktów, czyli 12, od Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii. W studiu natychmiast pokazano Alicję Szemplińską, która nie kryła radości z tak dobrego odbioru jej występu.

Alicja Szemplińska zachwyciła trenerkę wokalną. "Jest na światowym poziomie"

Po występie Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji poprosiliśmy o ocenę trenerkę wokalną Annę Stokalską. Stokalska zwróciła uwagę przede wszystkim na aspekt psychiczny występu na tak dużej scenie, podkreślając, że najtrudniejsze jest utrzymanie kontroli nad emocjami i konsekwentne trzymanie poziomu po udanym wejściu. - Najtrudniejsze zadanie to nie dać się zjeść nerwom, stresowi i własnemu ego - przyznała.

Jej ogólna ocena występu Szemplińskiej była bardzo pochlebna. Trenerka wokalna podkreśliła, że wokalistka była w świetnej formie. - Alicja we wspaniałej formie nie zawiodła! Uwielbiam w niej naturalność, kobiecą moc, swobodę - powiedziała. Duże wrażenie zrobiły na niej również umiejętności wokalne piosenkarki, zwłaszcza charakterystyczna barwa głosu. - Wokalnie jest na światowym poziomie. Jej atut to ciemna barwa, aksamitne brzmienia dołów. Soulowa królowa uwodzi i kusi. Czy swoim "Pray" wymodli sympatię..." - dodała w rozmowie z Plotkiem.