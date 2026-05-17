Za nami finał Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym Polska - rywalizując z 24 innymi krajami - walczyła o zwycięstwo w tegorocznej edycji konkursu. Po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników emocje widzów sięgnęły zenitu, a decyzja o tym, że Polska przyznała Izraelowi 12 punktów podzieliła internautów. Wiadomo, kto zdecydował o takiej punktacji.
Jak już wiadomo, zwycięzcą Eurowizji została DARA reprezentująca Bułgarię z utworem "Bangaranga", co oznacza, że przyszłoroczna edycja konkursu odbędzie się w Bułgarii. Drugie miejsce zajął przedstawiciel Izraela - Noam Bettan. Polskę w konkursie reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem "Pray", która ostatecznie uplasowała się na 12. miejscu.
Tuż po ogłoszeniu werdyktu w mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy fanów Eurowizji. Część z nich nie kryła radości i zadowolenia z wyników, inni natomiast wyrażali rozczarowanie i wątpliwości co do końcowej klasyfikacji. Reakcje były więc mocno podzielone.
Największe zdziwienie wzbudził jednak fakt, że polskie jury przyznało 12 punktów reprezentantowi Izraela. Oto skład jury, które podjęło taką decyzję: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasie Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida oraz Maurycy Żółtański.
Po tym, jak Rzeczniczka jury - Ola Budka ogłosiła decyzję, że Polska przyznaje maksymalną liczbę punktów Izraelowi, w sieci wybuchła gorąca dyskusja. Część komentujących broniła tej decyzji, wskazując, że Eurowizja to przede wszystkim konkurs muzyczny. "W sumie piosenka z tego kraju była fajna", "I dobrze, bo tu nie chodziło o politykę". "Oceniali przecież piosenkę, nie rozumiem, o co tyle szumu" - pisali niektórzy internauci. Inni byli rozgoryczeni i grzmieli, że Polska mogła inaczej rozłożyć swoje głosy. "To jakiś koszmarny sen, to nie może być prawda", "To jest wstyd... Kompromitacja naszego jury", "Dramat" - czytamy w komentarzach na fanpage'u Let's talk about ESC.
Po tym, jak na scenie Eurowizji zaprezentowała się Alicja Szemplińska, widzowie nie kryli emocji. Reakcje w sieci były niemal natychmiastowe, w większości bardzo pozytywne. "Zjawiskowa! Nasza jedyna! Wow", "Jesteśmy dumni z ciebie, królowo, najlepsza wokalistka wieczoru", "Jesteśmy z ciebie dumni!", "Występ na najwyższym poziomie!", "Jeden z najlepszych wokali w tym roku", "Nieważne, co, ty już wygrałaś, królowo" - pisali internauci.
Do grona gratulujących dołączyła również Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę w konkursie w poprzednim roku. "Brawo Ala! Jesteś wspaniała" - oceniła. CZYTAJ TEŻ: Ile naprawdę zarobi Alicja Szemplińska na Eurowizji? Odpowiedź może zaskoczyć.