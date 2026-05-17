Alicja Szemplińska wygrała tegoroczne preselekcje do Eurowizji, pokonując w nich m.in. Piotra Pręgowskiego i jego "Parawany tango" oraz Olę Antoniak z "Don't You Try". Piosenkarka zwyciężyła w eliminacjach już w 2020 roku, ale konkurs został wówczas odwołany ze względu na pandemię. Szemplińska wystąpiła w Eurowizji w tym roku z utworem "Pray". W finale zajęła 12. miejsce. Tak zareagowała na wyniki nasza reprezentantka.

Eurowizja 2026. Tak Alicja Szemplińska zareagowała na wyniki

Polska w tegorocznym konkursie Eurowizji zajęła 12. miejsce. Jak na ten wynik zareagowała Alicja Szemplińska? Piosenkarka zaraz po ogłoszeniu werdyktu zwróciła się do fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Witajcie moi drodzy, bardzo dziękuję wam za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. Cztery dwunastki od jury - tego jeszcze nie było. Dziękuję wam. Szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was

- powiedziała. Na tym nie koniec, bo po sieci krążą fragmenty nagrań z konkursu Eurowizji, ba których widać, jak Szemplińska zareagowała, kiedy otrzymywała kolejne maksymalne noty. Widać, że rozpierały ją duma i czysta radość.

Eurowizja 2026. Tak ekspertka podsumowała finałowy występ Alicji Szemplińskiej

Trenerka wokalna Anna Stokalska w rozmowie z Plotkiem podsumowała finałowy występ Szemplińskiej. - Najtrudniejsze zadanie to nie dać się zjeść nerwom, stresowi i własnemu ego. Po świetnym występie utrzymać poziom albo lepiej: zrobić up grade - level wyśmienitość - stwierdziła już na wstępie. - Alicja we wspaniałej formie nie zawiodła! Uwielbiam w niej naturalność, kobiecą moc, swobodę. Wokalnie jest na światowym poziomie. Jej atut to ciemna barwa, aksamitne brzmienia dołów. Soulowa królowa uwodzi i kusi. Czy swoim "Pray" wymodli sympatię w widzach, którzy latami nie doceniają polskich produkcji? - komentowała ekspertka.

Na koniec doceniła aranżację występu. - Bardzo doceniam jej stylizację i choreografię. Śpiewanie na pochyłej platformie to także widowiskowy element show, ale podnoszący poprzeczkę trudności - zauważyła Stokalska.