Polską reprezentantką na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji została Alicja Szemplińska. Piosenkarka już w 2020 roku wygrała krajowe preselekcje, ale wówczas całe wydarzenie odwołano ze względu na pandemię. Przystąpiła do eliminacji po sześciu latach i udało się jej ponownie zwyciężyć. 16 maja Szemplińska wystąpiła na eurowizyjnej scenie z utworem "Pray". Od razu posypały się komentarze.

Alicja Szemplińska zachwyciła widzów. Cóż za słowa!

Alicja Szemplińska zaśpiewała "Pray" w finale Eurowizji i zachwyciła widzów. Gdy tylko urywek z jej występu pojawił się na oficjalnym profilu Eurowizji w mediach społecznościowych, posypały się pozytywne komentarze. "Zjawiskowa!!! Nasza jedyna!!! Wow", "Jesteśmy dumni z ciebie, królowo, najlepsza wokalistka wieczoru", "Jesteśmy z ciebie dumni!", "Występ na najwyższym poziomie!!", "Jeden z najlepszych wokali w tym roku", "Nieważne co, ty już wygrałaś, królowo" - czytamy w komentarzach pod nagraniem z występu Polki. "Brawo Ala! Jesteś wspaniała" - napisała podekscytowana Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę w konkursie w zeszłym roku. Zgadzacie się z tymi opiniami?

Aleksander Sikora ocenił szanse Alicji Szemplińskiej w tegorocznej Eurowizji

Aleksander Sikora gościł w "Galaktyce Plotek", gdzie w rozmowie z Marcinem Wolniakiem poruszył temat Alicji Szemplińskiej. - Co by nie gadać, Alicji ta Eurowizja należała się jak psu buda - podkreślił dziennikarz, przypominając sytuację sprzed sześciu lat. Wówczas Szemplińska wygrała polskie preselekcje, ale nie mogła wyjechać na konkurs, gdyż został on odwołany ze względu na pandemię. - Dość długo musiała poczekać na ten moment (...) Bardzo mocno trzymam za nią kciuki - zaznaczył.

Prezenter ocenił również szanse Szemplińskiej. - Nie wiem, czy jest to piosenka, która znajdzie się w pierwszej dziesiątce, ale uważam, że Szemplińska broni się siłą swojego talentu. Ma niesamowity głos, przepiękną barwę. Uwielbiam jej osobowość i skromność - stwierdził Sikora.