Majątek za trzy minuty show? Tyle ma Polskę kosztować występ w Eurowizji

Konkurs Piosenki Eurowizji to nie tylko widowisko muzyczne, ale też skomplikowana maszyna finansowa. Choć formalnie wydarzenie ma status non-profit, jego organizacja i transmisja generują milionowe koszty. Biorące w nim udział państwa muszą zapłacić wpisowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry nadal chce jechac? na Eurowizje?? Wspomniała o specjalnej piosence

Eurowizja to ogromny wydatek. Ile kosztuje udział Polski w konkursie?

System opiera się na zasadzie solidarności - większe gospodarki płacą więcej. Wśród państw tzw. Wielkiej Piątki koszty wpisowego są najwyższe: Co więcej, w 2023 roku łączna kwota wpisowego od wszystkich 37 krajów wyniosła około 5 milionów funtów, co odpowiada niemal 25,5 milionom złotych

Hiszpania w 2022 roku wydała na swój występ łącznie 680 tys. euro, z czego około 302 tys. euro stanowiła opłata za udział, a reszta pokrywała koszty sceny i zakwaterowania. Holandia w 2016 roku przeznaczyła na udział w Eurowizji 500 tys. euro. Dla porównania, w 2023 roku Słowenia zapłaciła około 75 tys. euro, Rumunia 180 tys., a Niemcy ponad 475 tys. euro. Grecja łącznie wydała 300 tys. euro, w tym 184 tys. euro na samą opłatę za udział, a reszta na wynagrodzenia dla artystów i opłaty występowe.

Choć Telewizja Polska nie ujawnia dokładnych faktur, według Plejady Polska w 2024 roku, podczas występu Luny, zapłaciła 220 tys. euro tylko za udział, nie wliczając kosztów artystów, scenografii i kostiumów. Jak tłumaczy "Fakt", z biznesowego punktu widzenia jest to dla nadawcy inwestycja o bardzo wysokiej stopie zwrotu. Eurowizja generuje w Polsce gigantyczną oglądalność - ubiegłoroczny finał z udziałem Justyny Steczkowskiej śledziło średnio cztery miliony widzów, a w szczytowym momencie było to aż 5,6 mln osób.

Alicja Szemplińska przerwała wywiad. Izraelski portal komentuje jej reakcję

Udział Izraela w Eurowizji wywołuje kontrowersje z powodu konfliktów w Strefie Gazy i napięć z Iranem. Podczas oficjalnej ceremonii otwierającej eurowizyjny tydzień Alicja Szemplińska została poproszona przez dziennikarkę portalu EuroMix o kilka słów dla fanów z Izraela. Reprezentantka Polski miała trudność z odpowiedzią, gdy poproszono ją o przekazanie wiadomości dla izraelskiej publiczności. Następnie odeszła od mikrofonu, weszła w krótką dyskusję ze swoją ekipą, a potem wróciła tłumacząc: "Ogromne pozdrowienia dla wszystkich fanów Eurowizji. Trzymajcie się mocno i módlcie się!", nawiązując do swojej konkursowej piosenki "Pray". Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Alicja Szemplińska nagle przerwała wywiad. Dosadna reakcja izraelskiego portalu.