Mata od lat uchodzi za jednego z najpopularniejszych muzyków młodego pokolenia, a jego profil na Instagramie śledzi już ponad 1,6 miliona osób. Nic więc dziwnego, że jego koncert w stolicy wzbudził ogromne zainteresowanie i przyciągnął prawdziwe tłumy. Internauci szybko zaczęli publikować nagrania z wydarzenia, podkreślając rozmach całego widowiska i energię, jaką raper zapewnił fanom przez cały wieczór. Wśród publiczności nie zabrakło również znanych postaci ze świata muzyki, a w pewnym momencie kamery skierowały się na Quebonafide i Okiego, którzy momentalnie znaleźli się w centrum uwagi. Dlaczego?

Mata rozgrzał Narodowy do czerwoności. W pewnym momencie kamery pokazały Quebonafide i Okiego

Piątkowy koncert Maty w ramach trasy "#MATA2040 TOUR" zamienił PGE Narodowy w wielkie widowisko pełne muzycznych i viralowych momentów. Raper zadbał nie tylko o oprawę koncertu, ale też o dodatkowe atrakcje dla publiczności, inspirując się popularnymi amerykańskimi show stadionowymi.

W pewnym momencie na telebimach pojawiła się zabawa Kiss Cam, podczas której kamera wyszukiwała w tłumie osoby mające wymienić się pocałunkiem. Największe emocje wywołał jednak moment, gdy obiektyw niespodziewanie skierował się na gości specjalnych - Quebonafide i Okiego - reakcja raperów błyskawicznie podbiła sieć i stała się jednym z najgłośniej komentowanych fragmentów całego koncertu. Muzycy byli bardzo blisko siebie. Fragmenty tego nieoczekiwanego momentu i pocałunku raperów podbijają polski TikTok.

Mata za każdym razem zaskakuje fanów na koncertach. Pamiętacie tę wpadkę?

Przypomnijmy, że w 2022 roku TikTok żył innym nagraniem z udziałem Maty, który podczas koncertu na SBM FFestivalu w Warszawie zaliczył groźnie wyglądający upadek ze sceny. Wszystko zostało uchwycone przez jednego z fanów, a nagranie szybko obiegło media społecznościowe. Na filmiku widać, jak raper przechadza się po podeście i nagle traci równowagę, spadając tuż obok metalowych barierek. Wielu ten moment przeraził. Na szczęście muzyk nie odniósł poważniejszych obrażeń i mógł kontynuować występ.