"Must Be the Music" w tej edycji dostarczyło widzom wielu niespodziewanych momentów i występów, które długo były komentowane w sieci. Nie brakowało również zaskakujących opinii jurorów, którzy nieraz wywoływali burzliwe dyskusje wśród fanów programu. Ostatecznie muzyczne show wygrała Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, zdobywając statuetkę oraz nagrodę w wysokości 250 tysięcy złotych. A co na to internet?

"Must Be the Music" ma nową zwyciężczynię. Po finale w sieci zawrzało

Decyzją widzów zwyciężczynią programu została Marcycha, która w wielkim finale pokonała pozostałych uczestników. Artystka była wyraźnie poruszona i z ogromnym wzruszeniem odebrała kultową statuetkę. Niedługo po ogłoszeniu wyników w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy dotyczących werdyktu. Choć wielu fanów cieszy się z jej wygranej, nie brakuje też osób, które kibicowały innym finalistom.

Co możemy przeczytać w sieci? "Piękna i uzdolniona, gratulacje. Oby zrobiła karierę", "Super", "Zasłużone, miałam łzy w oczach" - piszą fani Ruczyńskiej. Widzimy również komentarze zwolenników innych talentów. "Szczerze to nic specjalnego. Brak tu osobowości, żeby zbudować wieloletnią karierę", "To takie śpiewanie do kawy porannej, nie wróżę medialnego sukcesu...", "Od jakiegoś czasu w tego typu programach pojawiła się pewien trend na gloryfikowanie artystów w stylu Sanah" - czytamy na Instagramie.

"Must Be the Music" z urodzinową niespodzianką dla Karpiela-Bułecki. W pewnym momencie padły słowa o synu

Podczas finału nie zabrakło wyróżnienia dla jednego z jurorów. Chwilę po emisji materiału poświęconego Sebastianowi Karpielowi-Bułecce na scenie pojawił się urodzinowy tort, a juror usłyszał gromkie życzenia od zgromadzonych w studiu. Muzyk z uśmiechem podszedł do tortu, zdmuchnął świeczki i podziękował za niespodziankę. W pewnym momencie nawiązał także do swojego syna Jędrzeja, zdradzając, że chłopiec również obchodzi właśnie urodziny. Syn artysty przyszedł na świat 15 maja 2017 roku, a w dniu emisji programu skończył dziewięć lat.