Trwa finał 13. edycji "Must be the music". Nagle wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał! W przerwie między występami kolejnych wykonawców prowadzący wspomnieli o urodzinach Sebastiana Karpiela-Bułecki. 14 maja juror świętował 50. urodziny. Z tej okazji wyemitowano krótkie nagranie, w którym ekipa "Must be the music" podzieliła się ciepłymi komentarzami na temat Sebastiana Karpiela-Bułecki. To jednak nie koniec.

Zaraz po tym, jak wszyscy mogliśmy zobaczyć nagranie dotyczące Sebastiana Karpiela-Bułecki, na scenę wjechał urodzinowy tort, a wszyscy zaczęli składać jurorowi życzenia. Karpiel-Bułecka wskoczył na scenę, zdmuchnął świeczki i złapał za mikrofon. Dziękując, nagle wspomniał o swoim synu, Jędrzeju. Okazało się, że chłopiec właśnie świętuje swoje dziewiąte urodziny. Jędrzej Karpiel-Bułecka urodził się 15 maja 2017 roku.

To nie była pierwsza urodzinowa niespodzianka Sebastiana Karpiela-Bułecki. Dzień wcześniej, w dniu jego urodzin, zaskoczyła go żona wraz z dziećmi i wszystko uwieczniła na instagramowym nagraniu. Pokazała, jak mąż wszedł do kuchni i stanął zaskoczony na widok rodziny oraz tortu.

50 lat minęło. Ty się chyba konserwujesz oscypkiem i muzyką. Pół wieku czy pięćdziesiątka brzmi dumnie, zwłaszcza kiedy nosi się ją z takim luzem. PS Pokonało nas konfetti, niespodzianka prawie się udała" - napisała Paulina Krupińska w opisie nagrania.

Nie da się ukryć, że nagranie wywołało niemałe emocje. Komentowali je nie tylko fani, ale i sławni znajomi pary. "100 lat, chłopaku" - napisała Karolina Malinowska. Życzenia złożyli także Ola Dec, Sonia Bohosiewicz, Kamila Szczawińska czy Edyta Golec. Ta ostatnia napisała: "Przy dobrej kobiecie to faceci młodo wyglądają. Wszystkiego najlepszego @sebastiankarpielbulecka - zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy! Ściskamy was mocno". Fani również nie szczędzili wokaliście życzeń. "Sebastian, wszystkiego najlepszego z okazji tak pięknego jubileuszu. Dużo zdrowia i mnóstwo inspiracji do tworzenia kolejnych cudnych utworów", "Mówili dziś w radio, że Sebek kończy 50... Nie mogłam uwierzyć, musiałam wejść w Wikipedię. Twój mąż się nie starzeje! Wszystkiego najlepszego", "150 lat! Bo stówka to za mało przy takim zdrowiu i energii" - pisali