Wiemy, kto wygrał 'Must be the music'. Widzowie zdecydowali

W piątek, 15 maja, zobaczyliśmy finał 13. edycji "Must be the music". O zwycięstwo zawalczyli: Imasleep, Duet z Pienin Wiktoria "VICKY" Konończuk, Marcelina "Marcycha" Ruczyńska, Robert Wiewióra, Julia Gawlik, Asia Smajdor i Piotr Odoszewski. Ich występy znalazły się pod ostrzałem jurorów w składzie: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski i Miuosh. Kto wypadł najlepiej i zachwycił widzów? Już wiemy!

Nie da się ukryć, że 13. edycja "Must be the music" zapewniła widzom ogromne emocje od samego początku. Potem mogliśmy obserwować gorące starcia w dwóch półfinałach, aż w końcu ośmiu wykonawców trafiło do finału. W czasie ich występów jurorzy wszystkich oceniali, ale ich zdanie nie miało znaczenia dla końcowego wyniku. Tym razem to widzowie podjęli decyzję, kto wygrał program. Na koniec finałowego odcinka dowiedzieliśmy się, że wygrała Marcelina "Marcycha" Ruczyńska. Zwyciężczyni wygrała ćwierć miliona złotych i zaproszenie na występ Polsat Hit Festival oraz statuetkę.

Nie da się ukryć, że jednym z występów, który zrobił duże wrażenie na jurorach, był ten, który zaprezentowała Julia Gawlik. Nastolatka najpierw wszystkich rozkochała, wykonując podczas półfinału utwór Rihanny i Eminema "Love the Way You Lie", natomiast w czasie finału zaśpiewała swój własny utwór.

Szybko się okazało, że to podzieliło jurorów, którzy nie ukrywali emocji wypisanych na ich twarzach. Po zakończeniu występu można było odczuć gęstą atmosferę. Dawid Kwiatkowski oraz Miuosh bez zdecydowali byli na "NIE". - Ten utwór nie udźwignął twojego talentu. Ten utwór zepsuł wszystko. Producent zrobiłby to lepiej - powiedział Dawid Kwiatkowski. - Zgadzam się z Dawidem - dodał Miuosh.

Innego zdania była Natalia Szroeder. - Ja się zastanawiałam, szczerze mówiąc, czy dać "tak", czy "nie". Ta piosenka na pewno była adekwatna do twojego wieku i dlatego byłam na "tak" - powiedziała.