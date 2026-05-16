Jubileuszowa Eurowizja 2026 wywołuje ogromne emocje wśród fanów muzyki. Wielu z nich zastanawia się, ile artyści zarabiają za udział w tym widowisku. Ile wynosi wynagrodzenie Alicji Szemplińskiej i czy uczestnicy mogą liczyć na nagrody finansowe?

Ile zarobi Alicja Szemplińska za występ na Eurowizji 2026? Prawda może wielu zaskoczyć

Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę podczas finału Eurowizji w Wiedniu z piosenką "Pray". Konkurs przyciąga przed telewizory ponad 150 milionów widzów na całym świecie i jest jednym z najdłużej emitowanych widowisk muzycznych. Organizacja imprezy wiąże się z ogromnymi kosztami - od bezpieczeństwa, przez scenografię i nowoczesne technologie, po marketing. Budżety często wynoszą setki milionów euro.

Z tego powodu wiele osób sądzi, że Eurowizja to okazja do szybkiego zarobku. Czy jednak rzeczywiście artyści inkasują duże pieniądze za swój występ? Jak się okazuje, pomimo ogromnej skali i wysokiego budżetu całej imprezy, artyści nie otrzymują pieniędzy za udział w Eurowizji. Żaden z uczestników nie dostaje wynagrodzenia za występ i nawet zwycięzca nie otrzymuje nagrody finansowej. Co więcej, zdobycie słynnego kryształowego mikrofonu nie wiąże się z dodatkowymi korzyściami materialnymi.

Sukces na eurowizyjnej scenie otwiera jednak wiele nowych możliwości w karierze, co w dłuższej perspektywie może przynieść realne dochody, nie wspominając o ogromnym prestiżu.

Elżbieta Zapendowska oceniła występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji

Elżbieta Zapendowska od lat śledzi Konkurs Piosenki Eurowizji i w tym roku nie mogło być inaczej. Ekspertka od emisji głosu podzieliła się swoją opinią na temat występu naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. - Słuchałam występu Alicji. Uważam, że to bardzo fajna dziewczyna. Świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką. Piosenka jest bardzo dobra, więc wszystko się zgadza. Byłam pewna, że przejdzie do finału - mówiła w rozmowie z Plejadą.

Ekspertka skomentowała również ogólny poziom tegorocznego konkursu. - Poziom Eurowizji był jak zwykle słaby. Było kilka fajnych piosenek. Najbardziej podobał mi się Izrael, mimo że to nie jest politycznie poprawne, potem Alicja. Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle - dodała.