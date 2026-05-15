Tak Kazadi i Szroeder wystroiły się na finał 'Must be the music'. Co za buciory!

W piątek, 15 maja, stacja Polsat postanowiła zakończyć najnowszy sezon "Must be the music" i przedstawić wielki finał. Nie zabrakło na nim oczywiście jurorów: Natalii Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułecki, Dawida Kwiatkowskiego i Miuosha, a także prowadzącej Patricii Kazadi. Wszyscy zaprezentowali się na czerwonym dywanie, ale nie da się ukryć, że to Patricia Kazadi i Natalia Szroeder przyciągały spojrzenia wszystkich.

REKLAMA

Zobacz wideo Niemen nie farbuje włosów. "Nie płacę co miesiąc"

Patricia Kazadi w czerwieni, ale to Natalia Szroeder przyciągała spojrzenia. Ale buty!

Patricia Kazadi na finał "Must be the music" postawiła na ognistą czerwień. Jej kreacja miała głęboki dekolt, gorset, długie rękawy i sięgała do ziemi, podkreślając sylwetkę prowadzącej. Do tego Patricia Kazadi dobrała długie złote kolczyki, a swoje włosy upięła w mały koczek na czubku głowy, a resztę włosów rozpuściła.

Tymczasem Natalia Szroeder zaszalała ze stylizacją. Postawiła na długą, białą kreację, która odsłaniała jej ramiona i sięgała do ziemi. Bez wątpienia kreacja zwracała uwagę bogatym zdobieniem. Z przodu zostało bowiem przyczepionych mnóstwo kolorowych naszyjników. To jednak nie koniec. Poniżej bioder suknia Szroeder była całkowicie transparentna i miała długie rozcięcie, dzięki któremu artystka mogła zaprezentować swojego długiego, białego i wiązanego kozaka, sięgającego tuż pod kolano. Która stylizacja bardziej Wam przypadła do gustu? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

Po półfinale "Must be the music" posypały się komentarze. Widzowie byli wściekli

Nie da się ukryć, że półfinał "Must be the music" wywołał ogromne emocje. Wszystko przez to, że awans do finału wywalczyli Robert Wiewióra, Julia Gawlik, Asia Smajdor i Piotr Odoszewski. Decyzja ta natychmiast rozpętała lawinę komentarzy w sieci, a wielu widzów nie kryło swojego rozczarowania. "Jakiś nieśmieszny żart. Piotr jedyny zasłużony awans do finału", "Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z wyborem do finału. Moim faworytem był Mateusz Gędek" - pisali internauci po zakończonym półfinale w mediach społecznościowych.