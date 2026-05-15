Widzowie Eurowizji w szoku po awansie tego kraju. "To jakiś żart"

Eurowizja 2026 pokazała, że nawet kontrowersyjne występy mogą znaleźć się w finale. Internauci nie zostawili na Antigoni z Cypru suchej nitki, choć znalazły się też głosy obrony.
Po drugim półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji internauci ruszyli do komentowania piosenek  zakwalifikowanych do finału konkursu. Szczególnie gorąca dyskusja rozgorzała wokół Antigoni, reprezentującej Cypr z piosenką "Jalla". Jej występ wywołał mieszane reakcje wśród publiczności.

14 maja, tuż po ogłoszeniu, widzowie skrytykowali występ reprezentantki Cypru i błędy wokalne, wyrażając zdziwienie, że wokalistka przeszła dalej. "Wygląda na to, że nie trzeba mieć głosu, żeby się zakwalifikować", "Kiedy to widzę, zaczynam myśleć, że nawet ja mógłbym dostać się do wielkiego finału Eurowizji", "Nie zasługiwała na miejsce w finale!", "Dlaczego to przeszło dalej przy tak kiepskim wokalu?", "To jakiś żart" - pisali.

Nie wszyscy jednak podzielali krytyczne opinie. Część fanów stanęła w obronie Antigoni. "Zaprezentowała jeden z najlepszych występów półfinału tego wieczoru! Zasłużyła na to w pełni", "Cypr zasłużył na awans! Nie chodzi tylko o wokal! W finale wypadnie jeszcze lepiej!" - czytamy.

Eurowizja 2026. To oni wystąpią w wielkim finale

Przypomnijmy, że finał Eurowizji odbędzie się w sobotę, 16 maja, a w konkursie wystąpi 25 wykonawców. Po pierwszym półfinale oprócz Alicji Szemplińskiej z utworem "Pray" do finału zakwalifikowali się: Grecja: Akylas "Ferto". Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin", Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice", Szwecja: FELICIA "My System", Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!", Izrael: Noam Bettan "Michelle", Serbia: LAVINA "Kraj mene", Chorwacja: LELEK "Andromeda" i Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más".

14 maja natomiast ogłoszono, że z drugiego półfinału wprost do finału przeszli: Bułgaria: DARA "Bangaranga", Ukraina: LELEKA "Ridnym", Norwegia: Jonas Lovv "Ya Ya Ya", Australia: Delta Goodrem "Eclipse", Rumunia: Alexandra Capitanescu "Choke Me", Malta: Aidan "Bella", Cypr: Antigoni "Jalla", Albania: Alis "Nân", Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem", Czechy: Daniel Žižka "Crossroads".

