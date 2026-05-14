Tak zaczął się półfinał Eurowizji. Widzowie nie kryją zażenowania

W czwartek, 14 maja, wystartował drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji w Wiedniu. Na samym początku na scenie pojawili się prowadzący Victoria Swarovski oraz Michael Ostrowski, którzy zaprezentowali własną interpretację utworu "Wasted Love". To właśnie dzięki niemu JJ wygrał zeszłoroczną Eurowizję. Małe show jednak nie przypadło widzom do gustu, czym szybko podzielili się w komentarzach.

Prowadzący Eurowizji zaskoczyli. Widzowie zażenowani

Półfinał Eurowizji rozpoczął się od nagranego wcześniej i wyemitowanego występu prowadzących. Victoria Swarovski i Michael Ostrowski w czerni i bieli wykonali parodię hitu zeszłorocznej Eurowizji. Zaraz potem wyszli na scenę w lekko zniszczonych stylizacjach i przywitali się z widzami. Nie mogli jednak liczyć na pozytywny odbiór. W sieci posypały się komentarze zniesmaczoncych widzów, którzy przy okazji stwierdzili, że Austria nie powinna więcej organizować Eurowizji.

"Co to było za otwarcie?", "Jaka żenada", "Ostatnia Eurowizja w Austrii proszę, przecież Szwajcaria w porównaniu do tego to majstersztyk", "Minuta od rozpoczęcia i już się człowiekowi odechciewa", "Austria powinna mieć całkowity zakaz organizowania eurowizji" - pisali.

Alicja Szemplińska przeszła do finału

Przypomnijmy, że pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji mogliśmy oglądać we wtorek, 12 maja. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy, że Alicja Szemplińska przeszła do finału ze swoim utworem "Pray". Oprócz niej w finale zawalczą także: Grecja: Akylas "Ferto". Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin", Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice", Szwecja: FELICIA "My System", Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!", Izrael: Noam Bettan "Michelle", Serbia: LAVINA "Kraj mene", Chorwacja: LELEK "Andromeda", Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más".

Z kolei w drugim półfinale o miejsce w finale walczą: Bułgaria: DARA "Bangaranga", Azerbejdżan: Jiva "Just Go", Rumunia: Alexandra Capitanescu "Choke Me", Luksemburg: Eva Marija "Mother Nature", Czechy: Daniel Žižka "Crossroads", Armenia: Simón "Paloma Rumba", Szwajcaria: Veronica Fusaro "Alice", Cypr: Antigoni "Jalla", Łotwa: Atvara "Ēnā", Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem", Australia: Delta Goodrem "Eclipse", Ukraina: LELEKA "Ridnym", Albania: Alis "Nân", Malta: Aidan "Bella", Norwegia: Jonas Lovv "Ya Ya Ya".