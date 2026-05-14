70. Konkurs Piosenki Eurowizji, który odbywa się w Wiedniu, trwa w najlepsze. 14 maja odbył się drugi półfinał, w którym zmierzyli się przedstawiciele 15 krajów: Bułgarii, Azerbejdżanu, Rumunii, Luksemburga, Czech, Armenii, Szwajcarii, Cypru, Łotwy, Danii, Australii, Ukrainy, Albanii, Malty oraz Norwegii. Usłyszeliśmy również propozycje od: Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii, które mają zapewnione miejsce w wielkim finale. Już wiemy, kto ponownie wystąpi na wiedeńskiej scenie i zmierzy się z w finale z reprezentantką Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry nadal chce jechac? na Eurowizje?? Wspomniała o specjalnej piosence

Eurowizja 2026. Już wiemy, kto awansował do finału

12 maja odbył się pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. Prowadzący ogłosili, kogo ponownie zobaczymy na scenie. Kolejność wymienionych była losowa: Grecja: Akylas "Ferto". Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin", Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice", Szwecja: FELICIA "My System", Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!", Izrael: Noam Bettan "Michelle", Serbia: LAVINA "Kraj mene", Chorwacja: LELEK "Andromeda", Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más" i Polska: ALICJA "Pray".

Kto dostał się finału 14 maja? Ogłoszono, że będą to: Bułgaria: DARA "Bangaranga", Ukraina: LELEKA "Ridnym", Norwegia: Jonas Lovv "Ya Ya Ya", Australia: Delta Goodrem "Eclipse", Rumunia: Alexandra Capitanescu "Choke Me", Malta: Aidan "Bella", Cypr: Antigoni "Jalla", Albania: Alis "Nân", Dania: Søren Torpegaard Lund "Før vi går hjem", Czechy: Daniel Žižka "Crossroads".

Eurowizja 2026. Tak Elżbieta Zapendowska oceniła występ Alicji Szemplińskiej

Co roku oczy Polaków kierują się w stronę eurowizyjnego reprezentanta. Jak wiadomo, Alicja Szemplińska powtórzyła sukces sprzed roku i udało się jej awansować do finału. Elżbieta Zapendowska śledzi Eurowizję i w rozmowie z Plejadą podsumowała występ Polki. "Słuchałam występu Alicji. Uważam, że to bardzo fajna dziewczyna. Świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką. Piosenka jest bardzo dobra, więc wszystko się zgadza. Byłam pewna, że przejdzie do finału" - przyznała. Stwierdziła, że poziom tegorocznego konkursu jest... słaby! "Poziom Eurowizji był jak zwykle słaby. Było kilka fajnych piosenek. Najbardziej podobał mi się Izrael, mimo że to nie jest politycznie poprawne, potem Alicja. Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle" - skwitowała.