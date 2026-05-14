12 maja były minister sprawiedliwości i poseł PiS, Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura zarzuca kierowanie grupą przestępczą, poinformował, że przebywa w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych (przypomnijmy, że polityk zdecydował się opuścić Węgry po tym, jak premierem został Peter Magyar). Jak twierdzi, jego celem jest m.in. "oddziaływanie na amerykańską Polonię" poprzez współpracę z Telewizją Republika. W rozmowie z telewizją Ziobro odniósł się również do wezwania szefa Republiki, Tomasza Sakiewicza, do Prokuratury Krajowej.

Zbigniew Ziobro broni Tomasza Sakiewicza w Telewizji Republika. "Obraz bezradności"

Tomasz Sakiewicz ma Prokuraturze Krajowej wyjaśnić, dlaczego były minister stał się korespondentem stacji i czy jego działalność nie ma związku z przestępstwem poplecznictwa. Ziobro ocenił działania władz w tej sprawie jako przejaw bezsilności. - Nie mają Ziobry, to chcą zaatakować redaktora Sakiewicza. To jest obraz bezradności, bezsilności tej władzy, która chce kierować swą napaść wobec dziennikarzy, mediów - stwierdził.

Były minister utrzymuje, że Telewizja Republika wielokrotnie proponowała mu rolę komentatora politycznego. Dotychczas odmawiał, przebywając na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową. Jednak po wyjeździe do USA uznał, że sytuacja się zmieniła. - Telewizja Republika ma tutaj ogromny odbiór i zainteresowanie, siłę oddziaływania na Polonię amerykańską (...), więc uznałem, że łączenie tych dwóch ról jest zasadne i przyjąłem tę propozycję - dodał Ziobro.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych pyta o legalność wjazdu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura bada pomoc w ucieczce z Polski

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór, poinformował, że resort wysłał notę do Ambasady USA w Warszawie z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych. Amerykański Departament Stanu odmówił ujawnienia szczegółów, powołując się na poufność danych wizowych.

Prokuratura Krajowa prowadzi jednocześnie czynności mające na celu ustalenie, czy inne osoby pomagały Ziobrze w uniknięciu odpowiedzialności karnej i w utrudnieniu śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był wcześniej poszukiwany przez polskie władze i przebywał na Węgrzech, gdzie za rządów Viktora Orbana otrzymał ochronę międzynarodową. W ostatni weekend nowy premier Węgier, Peter Magyar, zapowiedział możliwość ekstradycji polityków PiS w przypadku zwycięstwa jego partii w wyborach.