Awantura za awanturą w "Królowej przetrwania". Oberwało się Sofi i Nicol

Za nami 11. odcinek trzeciego sezonu "Królowej przetrwania". Program to reality show, w którym znane kobiety mierzą się z trudnymi warunkami, sprawdzając swoją siłę, spryt i odporność psychiczną. Żyjąc bez codziennych wygód i internetu, rywalizują w wymagających zadaniach. Jednak widzów przyciągają nie tylko wyzwania, ale też konflikty, emocje i szczere, często bardzo osobiste wyznania uczestniczek. Ostatnia odsłona nie zakończyła się zbyt dobrze dla Karoliny Pajączkowskiej. Jak się okazało, niektóre uczestniczki miały jej sporo do zarzucenia. W nowym odcinku doszło do kolejnych konfrontacji.

"Królowa przetrwania". Konfliktów ciąg dalszy. Oberwało się Nicol i Sofi

Dominice Rybak nie spodobał się fakt, że koleżanki szybko zapomniały o konfliktach z Karoliną Pajączkowską. W rozmowie z Sofi Sivokhą wyznała, dlaczego jej to przeszkadza. - Wczoraj miałaś z nią krzywą sytuację, (...) a dzisiaj jest wszystko git? - powiedziała.

- No a co mam jej unikać? Ona tutaj jest i nie będę udawać, że jej nie widzę. Nie zapominam o tym. Pamiętam wszystko. Nie jestem jej przyjaciółką i ona wie o tym (...). Do mnie podchodzi Karolina i ja mam odejść? Odpowiadam jej i odchodzę. (...) Nie jestem taka, że będę jej przeklinać w twarz - wyznała zdenerwowana Sofi. Dodała, że wcale nie uważa, że między nią, a Karoliną wszystko jest w porządku. Uznała, że Pajączkowska ma swoje zdanie i tyle.

Podobnego zdania była Nicol Pniewska. - Nie zamierzam jej całkowicie olewać. Ja się nie pokłóciłam z nią, powiedziałam, co mi nie pasuje, ale nie zamierzam być chamska - skwitowała. Ostatecznie Karolina i Sofi postanowiły porozmawiać ze sobą i wyjaśnić sobie parę rzeczy.

"Królowa przetrwania". Kto odpadł w najnowszym odcinku?

Kto odpadł z "Królowej przetrwania"? Najwięcej głosów zdobyły Karolina Pajączkowska i Sofi, a część uczestniczek przyznała, że od początku trudno było im się dogadać z Pajączkowską. Niedługo później doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Iza Macudzińska, przytłoczona napiętą atmosferą i presją, postanowiła zrezygnować z udziału i oddać swoje miejsce Sofii. - Czuję taką presję, że muszę przyjąć jakąś stronę. Ja nie jestem taką osobą i źle się z tym czuję - tłumaczyła.