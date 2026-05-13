Kolejny dzień Festiwalu Filmowego w Cannes upłynął nie tylko pod znakiem filmowych premier i spotkań największych gwiazd kina, ale także spektakularnych modowych momentów. Na czerwonym dywanie ponownie zaroiło się od efektownych kreacji. Najwięcej uwagi przyciągały Demi Moore i Gillian Anderson. Spójrzcie tylko na te stylizacje.

Demi Moore w lawendowej sukni i mokrych włosach. Fani pieją z zachwytu

Demi Moore od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych gwiazd Hollywood, a jej festiwalowe stylizacje regularnie wywołują zachwyt. Aktorka po raz kolejny udowodniła, że doskonale odnajduje się na czerwonym dywanie. W Cannes pojawiła się w zjawiskowej, lawendowej sukni z półtransparentnego materiału, która efektownie układała się w ruchu i podkreślała jej smukłą sylwetkę. Kreacja z odkrytymi ramionami i długim trenem przyciągała również uwagę subtelnymi drapowaniami. Całość Demi Moore uzupełniła delikatną biżuterią i klasycznymi szpilkami w dopasowanym odcieniu. Obojętnie nie dało się przejść również obok jej fryzury - aktorka rozpuściła włosy i lekko je zmoczyła.

W sieci zaroiło się od zachwytów. "Spektakularna, jak zawsze", "Demi niesamowita! Co za suknia", "Tutaj wszystko jest tak, jak powinno być", "Dajcie jej stylistce jakąś nagrodę" - pisali internauci pod ujęciami udostępnionymi przez magazyn "Hello!". Zdjęcia znajdziecie również w naszej galerii.

Gillian Anderson pełna klasy. Zwróćcie uwagę na te zdobienia

Na czerwonym dywanie zachwycała również Gillian Anderson. Aktorka postawiła na elegancję w nowoczesnym wydaniu - wybrała długą, dopasowaną suknię w delikatnym, pudrowym odcieniu różu. Kreacja wyróżniała się misternymi zdobieniami w postaci perłowych kul przy dekolcie, pasku i ramiączkach. Spektakularnie wyglądała również jej fryzura. Gillian zazwyczaj pokazuje się w prostych włosach. Tym razem postanowiła nieco zaszaleć. Przed fotoreporterami pozowała w wysokim kucu upiętym z drobnych loków. Stylizację uzupełniły drobne, stylowe dodatki - błyszczące kolczyki i delikatna, srebrna bransoletka.