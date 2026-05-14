Nowy sezon "Królowej przetrwania" powoli zbliża się do finału. Trzecia edycja reality show od samego początku dostarczała widzom wielu emocji - nie brakowało napięć, głośnych konfliktów i zaskakujących zwrotów akcji między uczestniczkami. W pewnym momencie w sieci zaczęły pojawiać się komentarze, że program idzie w złym kierunku. Szczególnie gorąco zrobiło się po odcinku, w którym uczestniczki czytały nieprzyjemne komentarze na swój temat wypowiedziane przez pozostałe kobiety z grupy. Oberwało się nawet Małgorzacie Rozenek-Majdan, która starała się nie wtrącać w burzliwe dyskusje. W jednym z najnowszych wywiadów prezenterka zabrała głos na ten temat.

REKLAMA

Zobacz wideo Felicjańska mówi o zarobku za "Królową przetrwania". "Pomogło mi to stanąć na nogach"

Małgorzata Rozenek-Majdan o hejcie w "Królowej przetrwania". "Nie sznurujemy ust"

W rozmowie z reporterką Jastrząb Post prowadząca "Królowej przetrwania" zareagowała na krytykę, która spadła na nią po jednym z ostatnich odcinków. Internauci byli zawiedzeni jej brakiem reakcji na hejterskie komentarze uczestniczek. - Nikomu nie sznurujemy ust. Ja naprawdę głęboko wierzę w taką potrzebę rozmowy. I mam wrażenie, że ta historia dopiero się toczy. To, co się działo w dziesiątym odcinku, to nie koniec naszej historii. Koniec tej historii pisze się tutaj, warto go oglądać - zachęcała do obejrzenia finałowego odcinka.

Reporterka zapytała również Rozenek o to, która z uczestniczek była jej zdaniem najbardziej "jątrzącą". - Ja się w ogóle na tym nie skupiam. Ja bardziej patrzę, która z dziewczyn wykorzystuje ten czas, który teraz dostała, która buduje i w którym kierunku dziewczyny idą. Cieszę się, że niektóre realizują swoje cele. Inne przepracowały naprawdę bardzo wiele w sobie. To jest tak naprawdę chyba najprzyjemniejsza część tego programu - odparła.

"Królowa przetrwania". Do KRRiT trafiło wiele skarg

Niedawno portal wirtualnemedia.pl przekazał, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło kilkanaście skarg dotyczących "Królowej przetrwania". W komunikacie KRRiT podkreślono, że "w opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.