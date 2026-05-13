Po eurowizyjnym występie Alicji Szemplińskiej w sieci zawrzało, a głos zabrali także znani artyści. Kayah i Ralph Kaminski otwarcie wyrazili swoje uznanie dla reprezentantki Polski, podkreślając jej wokal i sposób prezentacji na scenie. Na tym się jednak nie skończyło. Polscy artyści porównali piosenkarkę do Justyny Steczkowskiej.

Kayah i Kaminski zachwyceni Szemplińską. Oberwało się Steczkowskiej

Najwięcej emocji wzbudziły słowa Ralpha Kamińskiego, który wprost odniósł się do wcześniejszych występów i estetyki show. W takich słowach skomentował post Kayah. "Powiem ci, że z całym szacunkiem, Gaja została pokonana... bez smoka" - stwierdził Ralph. Ten komentarz wielu odebrało jako bezpośrednie nawiązanie do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowej oprawy.

Do dyskusji dołączyła również sama Kayah, która nie kryła uznania dla bardziej stonowanej formy występu Alicji. "I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach" - podkreśliła, jasno wskazując, że według niej "mniej znaczy więcej". Wypowiedzi artystów szybko obiegły internet i wywołały lawinę komentarzy.. Jedno jest pewne - temat występu Szemplińskiej i porównań do Steczkowskiej jeszcze długo nie ucichnie.

Justyna Steczkowska wspiera Alicję Szemplińską. Tak to okazała przed półfinałem

Justyna Steczkowska dzień przed półfinałem Eurowizji postanowiła dodać otuchy Alicji Szemplińskiej w wyjątkowy sposób. Podczas swojego występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie tylko wspomniała o młodszej koleżance, ale też zaangażowała w akcję publiczność zgromadzoną w studiu. Widzowie spontanicznie zaczęli klaskać i dopingować reprezentantkę Polski, tworząc atmosferę pełną pozytywnej energii. - Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa! - krzyczała wówczas artystka, na końcu śpiewając imię polskiej reprezentantki w rytm swojego utworu "Gaja".