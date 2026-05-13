Powrót na stronę główną

Kayah i Kaminski zachwycają się Szemplińską i wbijają szpilę Steczkowskiej. "Gaja została pokonana"

Występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 wywołał ogromne emocje - także wśród polskich artystów. Kayah i Ralph Kaminski nie kryli zachwytu, ale przy okazji pozwolili sobie na wymowne komentarze, które wielu odebrało jako szpilę w stronę Justyny Steczkowskiej.
Kayah i Ralph Kamiński komentują występ Szemplińskiej. Padły mocne słowa
fot. KAPIF

Po eurowizyjnym występie Alicji Szemplińskiej w sieci zawrzało, a głos zabrali także znani artyści. Kayah i Ralph Kaminski otwarcie wyrazili swoje uznanie dla reprezentantki Polski, podkreślając jej wokal i sposób prezentacji na scenie. Na tym się jednak nie skończyło. Polscy artyści porównali piosenkarkę do Justyny Steczkowskiej

Zobacz wideo Lanberry zabrała głos w sprawie Alicji Szemplin?skiej na Eurowizji. Oceniła jej szanse

Kayah i Kaminski zachwyceni Szemplińską. Oberwało się Steczkowskiej

Najwięcej emocji wzbudziły słowa Ralpha Kamińskiego, który wprost odniósł się do wcześniejszych występów i estetyki show. W takich słowach skomentował post Kayah. "Powiem ci, że z całym szacunkiem, Gaja została pokonana... bez smoka" - stwierdził Ralph. Ten komentarz wielu odebrało jako bezpośrednie nawiązanie do Justyny Steczkowskiej i jej widowiskowej oprawy.

Do dyskusji dołączyła również sama Kayah, która nie kryła uznania dla bardziej stonowanej formy występu Alicji. "I to bez tanich wygibasów i latania w przestworzach" - podkreśliła, jasno wskazując, że według niej "mniej znaczy więcej". Wypowiedzi artystów szybko obiegły internet i wywołały lawinę komentarzy.. Jedno jest pewne - temat występu Szemplińskiej i porównań do Steczkowskiej jeszcze długo nie ucichnie.

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Justyna Steczkowska wspiera Alicję Szemplińską. Tak to okazała przed półfinałem

Justyna Steczkowska dzień przed półfinałem Eurowizji postanowiła dodać otuchy Alicji Szemplińskiej w wyjątkowy sposób. Podczas swojego występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie tylko wspomniała o młodszej koleżance, ale też zaangażowała w akcję publiczność zgromadzoną w studiu. Widzowie spontanicznie zaczęli klaskać i dopingować reprezentantkę Polski, tworząc atmosferę pełną pozytywnej energii. - Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa! - krzyczała wówczas artystka, na końcu śpiewając imię polskiej reprezentantki w rytm swojego utworu "Gaja". ZOBACZ TEŻ: Wymowna reakcja Steczkowskiej na awans Szemplińskiej na Eurowizji. Wystarczyło jedno słowo

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 Raczej każdy wie, że aktorka na zdjęciu to:

Quiz: Najpiękniejsze aktorki PRL-u. Rozpoznasz je na zdjęciach? 10/10 to wyczyn!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji