George Clooney i Amal Clooney pojawili się w Polsce, gdzie wzięli udział w wydarzeniu Impact’26. Jedna z najbardziej znanych par na świecie przyleciała do kraju w środę rano, 13 maja. Wylądowali na lotnisku w Poznaniu. Głównym celem ich wizyty była właśnie konferencja, podczas której Amal Clooney wygłosiła przemówienie. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie Polski. "Polska jest miejscem, które daje mi nadzieję. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, o praworządność, sprawy idą w dobrym kierunku. Drugim takim miejscem są Węgry" - oceniła. To jednak nie wszystko.

Tusk po spotkaniu z Clooneyami. Zdradził, co powiedzieli

Donald Tusk na wydarzeniu Impact'26 rozmawiał z Amal Clooney i George'em Clooneyem. Rozmowa zeszła na temat Polski. Jak podkreślił, słynna para miała podzielić jego opinię, że nasz kraj jest "najlepszym miejscem na Ziemi". "Amal i George Clooney zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - czytamy w mediach społecznościowych.

Warto wspomnieć, że Amal Clooney pojawiła się na konferencji, ponieważ od lat angażuje się w obronę dziennikarzy, aktywistów oraz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracowała m.in. z ONZ i prowadziła sprawy dotyczące wolności słowa oraz zbrodni wojennych, dzięki czemu jest dziś uznawana za jedną z najbardziej wpływowych prawniczek na świecie.

Podczas konferencji Impact'26 mówiła o roli praworządności, bezpieczeństwie biznesu oraz odpowiedzialności państw i korporacji we współczesnym świecie. Ważnym elementem jej wystąpienia był także temat wojny w Ukrainie. Amal zaangażowana w działania związane z dokumentowaniem rosyjskich zbrodni wojennych.

Amal i George Clooney w Polsce. Gwiazdor na konferencji odpowiedział na pytania

George Clooney odniósł się do pojawiających się spekulacji na temat zakończenia kariery aktorskiej i zdecydowanie je zdementował. W trakcie wypowiedzi podkreślił także znaczenie niezależnych mediów oraz wolności słowa. "To nie jest rzecz oczywista. O to trzeba walczyć. Następne pokolenia nie widzą tego, uważają, że ona zawsze tu jest" - stwierdził. Zapytany został też o wskazówki dla Polaków w kontekście demokracji. "Nie wiem, czy jesteśmy teraz w pozycji, żeby doradzać w sprawie kultywowania demokracji" - ocenił.