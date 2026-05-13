Wymowna reakcja Steczkowskiej na awans Szemplińskiej na Eurowizji. Wystarczyło jedno słowo

Justyna Steczkowska szybko zareagowała na awans Alicji Szemplińskiej do finału Eurowizji 2026. Wokalistka pogratulowała reprezentantce Polski, a chwilę później w sieci zaczęły pojawiać się kolejne komentarze i słowa wsparcia od polskich gwiazd.
Alicja Szemplińska zachwyciła widzów swoim półfinałowym występem na Eurowizji 2026 12 maja. O jej wokalu i scenicznej charyzmie od dawna z uznaniem wypowiada się także Justyna Steczkowska. Reprezentantka Polski dostarczyła fanom ogromnych emocji również podczas ogłaszania wyników - nasz kraj został wyczytany dopiero pod koniec, przez co w sieci zapanowało prawdziwe napięcie. Gdy potwierdzono awans do finału, który odbędzie się 16 maja, internet momentalnie eksplodował z radości. Co dokładnie przekazała nasza zeszłoroczna reprezentantka?

Justyna Steczkowska wspiera Alicję Szemplińską po Eurowizji

Wokalistka udostępniła fragment reakcji Szemplińskiej i jej ekipy na ogłoszenie awansu do finału. Steczkowska zaznaczyła krótko, że cieszy się z sukcesu koleżanki. "Brawo" - napisała na InstaStories, dodając uradowaną emotikonę. Na tym jednak nie koniec gratulacji - gwiazda postanowiła jeszcze skomentować jeden z najnowszych postów Szemplińskiej. Ten fakt nie został pominięty przez czujnych internautów. "Pani godna następczyni. Dziękujemy jednej artystce i drugiej również", "Bogini przemówiła" - czytamy komentarze na Instagramie.

Co więcej - pod wpisem Szemplińskiej pojawił się także ciepły komentarz jej trenerki, Ewy Chodakowskiej. "Ala. Twój talent jest nie z tej ziemi! FULL PAKIET! Wokal TOP i nie mówię o Eurowizji! Twój potencjał wykracza daleko ponad ten konkurs. Reprezentujesz światowy poziom.. Czekam na Grammy Awards! Ty wiesz, kocham cię!" - oznajmiła trenerka na Instagramie. Co ciekawe, Ewa Chodakowska wspierała wokalistkę osobiście w Wiedniu.

Justyna Steczkowska postanowiła wcześniej, publicznie wesprzeć Alicję Szemplińską przed eurowizyjnym występem. Podczas ostatnich nagrań programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wokalistka zwróciła się do reprezentantki Polski z ciepłymi słowami i zachęciła publiczność do wspólnego dopingu. W studiu od razu zrobiło się bardzo głośno, a cały gest spotkał się z entuzjastyczną reakcją fanów.

