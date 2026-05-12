Alicja Szemplińska, która reprezentuje Polskę w tegorocznej Eurowizji, wystąpiła 12 maja podczas pierwszego półfinału i, jak się właśnie okazało, z sukcesem awansowała do kolejnego etapu konkursu. Jej występ od początku wzbudzał ogromne emocje i był szeroko komentowany w sieci, a widzowie z niecierpliwością czekali na ogłoszenie wyników. Teraz wszystko jest już jasne - Polska znalazła się w gronie finalistów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeden z najlepszych występów moim zdaniem, mimo że nie jestem fanem tej piosenki. Ale obrazek i wokal powoduje, że nie zwracam uwagi na to czy mi się podoba czy nie piosenka. Czułem dumę"

Alicja Szemplińska w finale Eurowizji!

Awans Szemplińskiej wywołał falę reakcji w mediach społecznościowych. Fani nie kryją radości i podkreślają, że to jeden z bardziej dopracowanych występów Polski od lat. "Jeden z najlepszych występów moim zdaniem, mimo że nie jestem fanem tej piosenki. Ale obrazek i wokal powoduje, że nie zwracam uwagi na to czy mi się podoba czy nie piosenka. Czułem dumę" - czytamy w sieci. Choć wcześniej opinie były podzielone, wynik pokazuje, że propozycja Alicji trafiła do międzynarodowej publiczności. Teraz przed wokalistką najważniejszy etap, czyli walka o jak najwyższe miejsce w wielkim finale Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Pierwszy półfinał za nami. Kto awansował do finału?

Dowiedzieliśmy się również, jakie kraje awansowały do finału. Zostały przedstawione w losowej kolejności: Grecja: Akylas "Ferto". Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen "Liekinheitin", Belgia: ESSYLA "Dancing on the Ice", Szwecja: FELICIA "My System", Mołdawia: Satoshi "Viva, Moldova!", Izrael: Noam Bettan "Michelle", Serbia: LAVINA "Kraj mene", Chorwacja: LELEK "Andromeda", Litwa: Lion Ceccah "Sólo quiero más" i oczywiście: Polska: ALICJA "Pray". Spodziewaliście się takiego werdyktu?

Eurowizja 2026. Tak Alicję Szemplińską ocenia ekspertka

Co o występie Alicji uważają ekspertki? O zdanie na ten temat zapytaliśmy trenerki wokalne - m.in. Annę Stokalską. "Alicja ma niespotykany, ciemny, soulowy głos. Jej mocne strony to barwa, rytm i totalna naturalność. Spokój, z jakim wykonała 'Pray' pokazał, jak rasową wokalistką jest na jarmarku eurowizyjnych straganów" - zauważyła Anna Stokalska. Jej ucho nie wyłapało żadnych niedociągnięć. "Wokalnie - wszystko w punkt: intonacja, dykcja, praca ciałem, interpretacja. Pomnikowość chórów gospelowych w tle tylko wzmocniła jej występ. Beyonce nie powstydziłaby się duetu z Alicją" - mówiła. Więcej przeczytacie TUTAJ.