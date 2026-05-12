Alicja Szemplińska w tym roku reprezentuje Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Ma już za sobą pierwszy występ na międzynarodowej scenie. Wokalistka zaprezentowała się widzom 12 maja podczas pierwszego półfinału, gdzie jako jedna z uczestniczek walczyła o miejsce w wielkim finale. Jej występ od początku wzbudzał spore zainteresowanie, zarówno wśród fanów konkursu, jak i internautów, którzy na bieżąco komentowali show. Po jej występie w sieci zawrzało.

Fani oczarowani Alicją Szemplińską. Za to najbardziej ją docenili

Tuż po występie reprezentantki Polski media społecznościowe dosłownie eksplodowały od komentarzy. Wielu internautów zwróciło uwagę na mocny wokal Alicji Szemplińskiej i emocjonalny przekaz jej występu. Podkreślali, że artystka postawiła na klasę i autentyczność, zamiast przesadnie rozbudowanego widowiska, co dla części widzów było dużym atutem. Doceniali także spójną oprawę sceniczną. W sieci wręcz zaroiło się od komentarzy. W opinii wielu osób był to jeden z bardziej dopracowanych występów Polski na Eurowizji od lat

"Jeden z najlepszych występów moim zdaniem, mimo że nie jestem fanem tej piosenki. Ale obrazek i wokal powodują, że nie zwracam uwagi na to czy piosenka mi się podoba, czy nie. Czułem dumę", "Cudowny występ", "Coś wspaniałego. Ciarki", "Nasz najlepszy występ chyba jaki kiedykolwiek mieliśmy, oczywiście nie liczę Edyty. Praca kamer, tancerze i głos wreszcie wszystko się zgadzało", "Brawo, wspaniale!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Alicja Szemplińska na Eurowizji. Nie wszyscy byli zachwyceni

Nie wszyscy jednak podzielili ten entuzjazm. Wśród komentarzy pojawiło się sporo głosów, że mimo świetnych umiejętności wokalnych sam utwór nie był wystarczająco chwytliwy, by wyróżnić się na tle konkurencji. Część widzów zwracała uwagę, że występ był zbyt spokojny i brakowało w nim momentu kulminacyjnego, który zrobiłby efekt "wow" i zapadł w pamięć szerszej publiczności. "Myślę, że nie przejdzie dalej", "Wokal super, ale piosenka fatalna", "Nie porwała mnie" - czytamy. Co sądzicie?