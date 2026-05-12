Już podczas ubiegłorocznej Eurowizji wiele osób uważało, że Europejska Unia Nadawców nie powinna dopuszczać Izraela do konkursu. W tym roku niektórzy byli wręcz przekonani, że EBU zrezygnuje ze współpracy z izraelskim nadawcą. Mimo sprzeciwu kilku krajów 12 maja reprezentant Izraela pojawił się na scenie. Gdy tylko rozpoczął swój występ, z publiczności zaczęły dobiegać głośne okrzyki.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry zabrała głos w sprawie Alicji Szemplin?skiej na Eurowizji. Oceniła jej szanse

Publiczność nie wytrzymała podczas występu Izraela

W tym roku Izrael reprezentuje Noam Bettan z piosenką "Michelle". Podczas jego występu emocje w arenie sięgnęły zenitu. "Dosyć wojny", "Stop ludobójstwu" - krzyczał ktoś z tłumu. Po zejściu ze sceny pokazano ujęcie na fanów z Izraela. Kamery uchwyciły jednak coś jeszcze. Jeden z widzów wyświetlił na telefonie flagę Palestyny.

Artykuł w trakcie aktualizowania...