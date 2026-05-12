Zakłócenia podczas występu Izraela na Eurowizji. Wściekła publiczność nie wytrzymała

12 maja odbył się pierwszy półfinał Eurowizji. Sporo emocji wywołał występ Izraela. Z publiczności dobiegały głośne okrzyki niezadowolenia.
Izrael na Eurowizji
Już podczas ubiegłorocznej Eurowizji wiele osób uważało, że Europejska Unia Nadawców nie powinna dopuszczać Izraela do konkursu. W tym roku niektórzy byli wręcz przekonani, że EBU zrezygnuje ze współpracy z izraelskim nadawcą. Mimo sprzeciwu kilku krajów 12 maja reprezentant Izraela pojawił się na scenie. Gdy tylko rozpoczął swój występ, z publiczności zaczęły dobiegać głośne okrzyki. 

Publiczność nie wytrzymała podczas występu Izraela 

W tym roku Izrael reprezentuje Noam Bettan z piosenką "Michelle". Podczas jego występu emocje w arenie sięgnęły zenitu. "Dosyć wojny", "Stop ludobójstwu" - krzyczał ktoś z tłumu. Po zejściu ze sceny pokazano ujęcie na fanów z Izraela. Kamery uchwyciły jednak coś jeszcze. Jeden z widzów wyświetlił na telefonie flagę Palestyny. 

