Gala otwarcia 79. Festiwalu Filmowego w Cannes ponownie zamieniła Lazurowe Wybrzeże w centrum światowego kina i mody, gdzie spotykają się największe nazwiska branży filmowej oraz celebryci z pierwszych stron gazet. To wydarzenie co roku przyciąga uwagę mediów z całego świata i wyznacza ton dla najważniejszych premier sezonu. Na czerwonym dywanie pojawiły się m.in. Demi Moore, Jane Fonda, Heidi Klum. Przed fotoreporterami chętnie pozowali również Peter Jackson i Elijah Wood.

Demi Moore dosłownie oślepiała fotoreporterów. Fonda zadała szyku długą suknią

Demi Moore postawiła na ponadczasową elegancję. Aktorka wybrała dopasowaną suknię w odcieniu srebra, bogato zdobioną cekinami, które w świetle reflektorów mieniły się niczym kryształki. Wyrafinowany fason z delikatnie rozkloszowanym dołem nadał sylwetce perfekcyjnych proporcji. Całość aktorka uzupełniła spektakularną biżuterią - na szyi Demi lśnił okazały, wielowarstwowy naszyjnik wysadzany kryształami, który w połączeniu z eleganckimi kolczykami tworzył niesamowity efekt.

Na mieniącą kreację postawiła również Jane Fonda. Aktorka zdecydowała się na ciemną suknię o długim, dopasowanym kroju z zabudowanym dekoltem. Prostotę przełamywał efektowny naszyjnik z dużym kamieniem w granatowym odcieni, który nie tylko przyciągał wzrok, ale nadawał również stylizacji luksusowego charakteru. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Heidi Klum w zwiewnej sukni i zmysłowych falach. Peter Jackson i Elijah Wood poszli w klasykę

Heidi Klum pojawiła się w długiej, złotej sukni o zwiewnym, lekkim materiale. Dodatkiem, który przyciągał najwięcej uwagi, był duży, różowy kwiat. Spore wrażenie robiła również fryzura modelki - luźne, bujne fale. To przykład idealnej, efektownej stylizacji, która świetnie wpasowała się w klimat całego wydarzenia. Z kolei Peter Jackson i Elijah Wood postawili na ponadczasową klasykę w najlepszym wydaniu - czarne garnitury zestawione z białymi koszulami i muchami stworzyły stylizacje pełne szyku i hollywoodzkiego charakteru a minimalistyczne fasony podkreśliły formalny charakter wydarzenia.