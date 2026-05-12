Ścianka "Królowej przetrwania" ponownie stała się miejscem modowych popisów. Nie było miejsca na nudę - gwiazdy postawiły na skrajnie różne style, ale jedno je łączyło: każda chciała się wyróżnić. Wśród zaproszonych gwiazd szczególnie prezentowały się Małgorzata Rozenek i Dominika Serowska. Obie postawiły na wyraziste stylizacje, jednak każda z nich obrała zupełnie inny kierunek.

"Królowa przetrwania". Gwiazdy zaskoczyły na ściance. Te stylizacje skradły wzrok

Małgorzata Rozenek zaprezentowała się w dopasowanej sukni z dynamicznym wzorem w odcieniach beżu i czerni. Kreacja podkreślała figurę i przyciągała wzrok swoim drapieżnym charakterem. Całość uzupełniły subtelne dodatki oraz naturalny makijaż, które równoważyły mocny print i nadawały stylizacji eleganckiego wykończenia.

Z kolei Dominika Serowska postawiła na bardziej nowoczesny look. Na ściance pojawiła się w skórzanej marynarce o oversize’owym kroju, którą zestawiła z minimalistyczną bazą. Stylizację przełamała wyrazistą biżuterią, dodając jej charakteru. Celebrytka wybrała odważny strój, który świetnie wpisał się w klimat wydarzenia. Agnieszka Grzelak postawiła na neonowy miks różu i zieleni w krótkiej, asymetrycznej sukience, która przyciągała wzrok już z daleka. Drapowania, wycięcia i intensywne kolory stworzyły efekt niemal sceniczny, a całość dopełniły platformy w mocnym odcieniu różu.

"Królowa przetrwania". Nie zabrakło szokujących stylizacji

Monika Jarosińska pojawiła się w długiej, dopasowanej białej sukni z subtelnym wzorem. Największe wrażenie robił jednak spektakularny kapelusz o szerokim rondzie, dodający stylizacji teatralnego charakteru. Całość była elegancka, ale jednocześnie odważna. Nicol Pniewska postawiła na zestaw złożony z krótkiej koszuli, różowego krawata i asymetrycznej spódniczki w pastelowych odcieniach. Stylizacja miała w sobie nutę szkolnego stroju, ale w bardzo nowoczesnym, przerysowanym wydaniu.

Maja Plich-Rutkowski uwagę przyciągnęła stylizacją z pazurem. Wybrała połączenie eleganckiej marynarki, obcisłych spodni i metalicznego gorsetu. Całość dopełniał ogromny czarny kapelusz. To był jeden z tych zestawów, obok których trudno przejść obojętnie. Pozostałe stylizacje znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Afera o "Królową przetrwania" trwa. Uczestniczki show odpowiedziały na skargi do KRRiT. Padły zaskakujące słowa