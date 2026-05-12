Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w Wiedniu i od początku towarzyszą mu duże emocje oraz napięcia polityczne. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Największe kontrowersje wywołał udział Izraela, który skutkował bojkotem ze strony Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Słowenii i Islandii. O konkursie oraz występie Alicji Szemplińskiej porozmawialiśmy z Martinem Fitchem, który reprezentował Polskę w 55. Konkursie Piosenki Eurowizji. Wokalista nie zakwalifikował się do ścisłego finału.

Martin Fitch kibicuje Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Nie planuje oglądać konkursu. "Granice, niestety, zostały przekroczone"

Fitch przyznał w rozmowie z nami, że wspiera Alicję Szemplińską. Wokalista nie planuje jednak oglądać Eurowizji. Wszystko przez udział Izraela w konkursie. - Mimo iż kibicuję Alicji z całego serca, bo jest znakomitą wokalistką z niesamowitą barwą głosu, fenomenalną prezencją, świetnym angielskim i ogromnym potencjałem, nie będę oglądał tegorocznej Eurowizji. Granice, niestety, zostały przekroczone i zrobiono z tego konkursu PR-ową maszynę dla kraju, który powinien zostać zdyskwalifikowany z powodu popełnionych zbrodni wojennych na ludności cywilnej oraz kolejnych militarnych ataków w stronę kolejnych krajów - powiedział.

Zdaniem Martina Fitcha Polska nie powinna brać udziału w konkursie. - Uważam również, że Polska powinna była dołączyć do krajów, które wycofały się z konkursu do czasu wyczyszczenia kwestii spornych i usunięcia wszystkich krajów popełniających zbrodnie wojenne - dodał wokalista w rozmowie z nami.

Martin Fitch o Alicji Szemplińskiej. "Życzę jej ogromnego sukcesu"

Fitch jest pewien, że Szemplińska zasługuje na zdobycie rozgłosu na całym świecie. - Bardzo żałuję, że Alicja trafiła akurat w tak trudnym czasie, niemniej jednak życzę jej ogromnego sukcesu na arenie międzynarodowej, na który z całą pewnością zasługuje - dodał w rozmowie z nami.