Start 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przyciąga uwagę widzów z całej Europy. W Polsce emocje są szczególnie duże za sprawą Alicji Szemplińskiej. Młoda wokalistka reprezentuje nasz kraj z utworem "Pray" i od ponad tygodnia przygotowuje się w Wiedniu do swojego występu. Próby, nagrania i spotkania z mediami wypełniają jej dni niemal od rana do wieczora, a presja związana z udziałem w tak prestiżowym wydarzeniu z każdą godziną rośnie. Alicja mogła jednak liczyć na wyjątkowe wsparcie.

Justyna Steczkowska wspiera Alicję Szemplińską. Co za gest!

Nie da się ukryć, że wsparcie ze strony bardziej doświadczonych artystów ma w tym momencie ogromne znaczenie. Justyna Steczkowska, która sama wielokrotnie mierzyła się z eurowizyjną sceną, postanowiła dodać otuchy młodszej koleżance w wyjątkowy sposób. Podczas swojego występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie tylko wspomniała o Szemplińskiej, ale też zaangażowała w akcję publiczność zgromadzoną w studiu. Widzowie spontanicznie zaczęli klaskać i dopingować reprezentantkę Polski, tworząc atmosferę pełną pozytywnej energii.

- Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa! - wykrzykiwała na nagraniu Justyna Steczkowska, na końcu śpiewając imię polskiej reprezentantki w rytm swojego utworu "Gaja". Co sądzicie, miły gest?

Alicja Szemplińska może liczyć na wsparcie! Wszyscy jej kibicują

Nagranie Justyny Stezkowskiej błyskawicznie trafiło do sieci i spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem internautów. Wielu z nich podkreśla, że takie gesty pokazują prawdziwą solidarność w branży muzycznej i mogą realnie dodać pewności siebie przed występem na tak dużej scenie. Nie da się ukryć, że młoda wokalistka ma ogromne wsparcie ze strony fanów i innych artystów. Teraz wszystko zależy od Alicji Szemplińskiej. Już w pierwszym półfinale stanie przed szansą wywalczenia miejsca w wielkim finale Eurowizji. Myślicie, że jej się uda?