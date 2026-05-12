Powrót na stronę główną

Niespodziewany gest dla Szemplińskiej przed Eurowizją. Steczkowska porwała całe studio i przeszła samą siebie

Tuż przed występem Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 wydarzyło się coś, co poruszyło fanów. Justyna Steczkowska postanowiła wesprzeć młodszą koleżankę w nietypowy sposób. Zaangażowała do tego całe studio telewizyjne.
Niespodziewane wsparcie dla Szemplińskiej. Steczkowska porwała całe studio
fot. KAPIF, REUTERS

Start 70. Konkursu Piosenki Eurowizji przyciąga uwagę widzów z całej Europy. W Polsce emocje są szczególnie duże za sprawą Alicji Szemplińskiej. Młoda wokalistka reprezentuje nasz kraj z utworem "Pray" i od ponad tygodnia przygotowuje się w Wiedniu do swojego występu. Próby, nagrania i spotkania z mediami wypełniają jej dni niemal od rana do wieczora, a presja związana z udziałem w tak prestiżowym wydarzeniu z każdą godziną rośnie. Alicja mogła jednak liczyć na wyjątkowe wsparcie.

Zobacz wideo Lanberry zabrała głos w sprawie Alicji Szemplin?skiej na Eurowizji. Oceniła jej szanse

Justyna Steczkowska wspiera Alicję Szemplińską. Co za gest!

Nie da się ukryć, że wsparcie ze strony bardziej doświadczonych artystów ma w tym momencie ogromne znaczenie. Justyna Steczkowska, która sama wielokrotnie mierzyła się z eurowizyjną sceną, postanowiła dodać otuchy młodszej koleżance w wyjątkowy sposób. Podczas swojego występu w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie tylko wspomniała o Szemplińskiej, ale też zaangażowała w akcję publiczność zgromadzoną w studiu. Widzowie spontanicznie zaczęli klaskać i dopingować reprezentantkę Polski, tworząc atmosferę pełną pozytywnej energii.

-  Ala, kochana! Całe studio telewizyjne życzy ci powodzenia! Te brawa są dla ciebie i całej ekipy - obyście przeszli dalej, a najlepiej wygrali całą Eurowizję! Alaaaaaaa! - wykrzykiwała na nagraniu Justyna Steczkowska, na końcu śpiewając imię polskiej reprezentantki w rytm swojego utworu "Gaja". Co sądzicie, miły gest?

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Alicja Szemplińska może liczyć na wsparcie! Wszyscy jej kibicują

Nagranie Justyny Stezkowskiej błyskawicznie trafiło do sieci i spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem internautów. Wielu z nich podkreśla, że takie gesty pokazują prawdziwą solidarność w branży muzycznej i mogą realnie dodać pewności siebie przed występem na tak dużej scenie. Nie da się ukryć, że młoda wokalistka ma ogromne wsparcie ze strony fanów i innych artystów. Teraz wszystko zależy od Alicji Szemplińskiej. Już w pierwszym półfinale stanie przed szansą wywalczenia miejsca w wielkim finale Eurowizji. Myślicie, że jej się uda? ZOBACZ TEŻ: Gromee szczerze o szansach Polski na Eurowizji. Tak ocenił wokal Szemplińskiej

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/8 "I zacznij od Bacha..."

Quiz. Zbigniew Wodecki i jego największe przeboje. Tylko wierny fan dokończy piosenki bez błędu. Sprawdź!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji